Ivana Nadal reveló un insólito método que utiliza para dejar de usar desodorante: “Es mágico”

Ivana Nadal reveló su nueva técnica para dejar de usar desodorante (video: Instagram)

Ivana Nadal decidió hacer un cambio de vida rotundo. En diálogo con TeleShow la influencer reconoció que cuando trabajaba en los medios tenía mucho a nivel profesional pero que ella no se sentía feliz al respecto. Es por eso que decidió irse del país e instalarse en Tulum desde fines del 2022.

“Hice cuatrocientos millones de cosas que me encantaron y la pasé bárbaro. Pero buscaba sentirme plena y, realmente, eso no me satisfacía. Así que en un momento me animé a renunciar a todos mis trabajos, que eran cinco, y literalmente dije: ‘Necesito viajar’”, había dicho en su momento. “Yo, supuestamente, había logrado eso que se considera que es el éxito. Me sentía exitosa, pero no era feliz. Porque no tenía paz”.

Ahora desde México, la influencer que tiene casi tres millones de seguidores en Instagram, suele compartir su nuevo trabajo como modelo, el contenido que realiza en las redes sociales en conjunto con marcas, también imágenes desde la playa y posteos reflejando su nuevo estilo de vida repleto de frases inspiracionales. “Para que suceda algo diferente, tenés que actuar distinto. Quejarte te va a llevar a repetir una y otra vez lo mismo”, dice una de sus publicaciones..

Además de eso, contó que comenzó a trabajar con Playboy TV, que aparece en 10 capítulos y que incluso harán una segunda temporada la cual está enfocada en el contenido erótico. “Se trata de una serie de entre 8 y 10 videos, de dos minutos cada uno aproximadamente, que se van a lanzar este jueves. Y, en cada uno de ellos, la cosa arranca con ropa y termina conmigo desnuda”, afirmó la influencer en diálogo con este medio. “Si te gustó la primera temporada, te prometo que la segunda te vuela la mente. Falta poco... pero podes ir suscribiéndote”, compartió también en su cuenta de Instagram vendiendo el material.

Decidida a cambiar de vida, Ivana Nadal vendió su departamento, sus cosas y se instaló en México (Foto: Instagram)

En esta oportunidad, Ivana es noticia porque compartió un insólito consejo para sus fanáticos. Se trata de el nuevo método que utiliza en Tulum para dejar el desodorante y mantener su higiene de forma más amigable al medio ambiente y que con la que incluso se puede evitar la transpiración.

“Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”, comenzó diciendo a través de un vídeo donde sé filmó contando esta anécdota.

Por su parte, Ivana insistió: “Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte”, insistió y confesó: “Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...”.

Además, Nadal explicó cómo se lo ocurrió ponerse limón en las axilas: “Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico”, insistió dejándole el tip a sus fanáticos y ratificó que la técnica le resultó efectiva. Por su parte, la modelo cerró: “Épico, altísimo dato”.

