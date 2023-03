Reapareció Ivana Nadal: habló de sus inicios en los medios, del dinero que ganó y reveló de qué vive

Ivana Nadal explicó de qué vive

“Voy a tratar de hacerles un video breve explicando mi relación con el dinero en el paso del tiempo”, comenzó diciendo Ivana Nadal en un reciente video que subió a su cuenta de Instagram en el que detalla cada uno de los momentos de su carrera, luego de que fueran varios los mensajes que cuestionaban el perfil que intentaba imponer en el último tiempo, un camino espiritual que no muchos entendían.

Allí explicó que comenzó trabajando como modelo a los 14 años, para luego participar de los desfiles durante la temporada en la Costa, siempre con el acompañamiento de sus padres, aunque aclaró: “No veía un peso, al principio era todo experiencia, aprendizaje y nada de dinero, pero eso me ayudó un montón, porque casting tras casting iba aprendiendo de mis errores”.

“A los 19 años me fui a vivir sola cuando empiezo a trabajar en tele”, continuó, para luego pasar a uno de los primeros momentos de mayor exposición, cuando participaba del ciclo Tiempo Extra por TyC Sports. “Ahí me iba bien, aprendí un montón, aprendí lo que era hacer una entrevista y repreguntar y escuchar. También aprendí más cosas de la tele y de la vida”, sin dejar en ningún momento lo que era el modelaje. Tras ello llegaría su etapa en Telefe, acompañada por el Chino Leunis.

La modelo y conductora señaló: “Yo desperté mi consciencia hace dos o tres años, antes estaba dormida, estaba en una, pero siempre confiando en mí y eligiendo lo que hacía bien, lo que me gustaba. Realmente es cuestión de confiar”. Según detalló: “Cuando comenzó la pandemia yo había renunciado a todos los programas, me estaba yendo de TNT Sports porque había decidido viajar por el mundo y me agarra la pandemia. Pasa la pandemia y despierta mi consciencia, me empiezo a comunicar desde otro lugar, empieza todo este desentendido, malentendido o mala intención, no sé, con la tele, con los medios, ataques a lo que yo creía y pensaba. Si nos afecta la opinión de nuestro papá o nuestra mamá, imaginate que esté todo el país opinando sobre lo que vos opinás”.

Hace solo unos meses, Ivana Nadal también mostró el backstage de una producción de fotos con la que se sumó a una plataforma para adultos

Tras ello, su regreso a la Argentina y al departamento en Olivos del que aún pagaba las cuotas del crédito. “Yo tenía ahorros y no podía viajar, lo bueno es que podía ir adelantando dinero, entonces en el primer año del pago de crédito, adelanté cinco años, y después adelanté otros 5 años. Entonces ya solo me quedaban 20 años de crédito para pagar. Cuando me doy cuenta de que podía empezar a viajar, empiezo a comunicarme desde ese lugar, más quilombo todavía, después me vuelvo para la Argentina porque el viaje se tornó medio denso. Me quedo en la Argentina un tiempo más y en ese tiempo decido viajar con pensamientos de vivir en otro país”, relató la influencer.

Allí llegó el momento de su viaje a Costa Rica, mientras continuaba con el trámite de la ciudadanía para instalarse en Italia. Sin embargo, llegaría otro revés: “Cuando llego a Costa Rica me cierran el Instagram... Sé que la gente no entiende eso y entonces se la pasa preguntando ‘¿de qué vivís? ¿De qué vivís?’. Yo vivo del Instagram que es una herramienta de laburo espectacular, que es como si tuvieses tu propio canal publicitario, auspiciado por vos mismo. Entonces las marcas pagan para que vos las menciones y compartas. También te hacen canjes, que es lo mismo, pero en lugar de darte dinero te brindan ellos un servicio y vos lo recomendás. Eso es un trabajo y se haca a través de Instagram”.

“Fue un momento para comprender un montón de cosas, para aceptar, para actuar desde el amor propio y aceptarlo y entender que había algo mayor que yo tenía que vivir en ese momento, donde Instagram se corrió a un costado.- explicó- Lo de Italia no se podía hacer porque los perros necesitaban un análisis que tardaba tres meses y terminamos viniendo a Tulum y hablo en plural porque estaba con mis perros, ahora con uno porque al otro lo tuve que mandar a la Argentina porque se peleaban”.

“Estamos acá en Tulum, decidimos quedarnos a vivir, todo empieza a fluir, me devuelven el Instagram yo vuelvo a laburar con él, me estabilizo, me siento bien, me hallo acá, y decido vender mi departamento. Vendiendo mi departamento de dos ambientes en Olivos acá podía construir una casa de 70m2 sobre un terreno de 300m2 y poner piscina, jardín, todo. Arranco ese proyecto, compro el terreno y el día que voy a firmar digo ‘¿y si en realidad en lugar de estancar el dinero y usarlo para yo vivir ahí, construyo la primera casa de un proyecto inmobiliario, y empiezo a construir casas y venderlas? ¿Qué pasa?”. Así cerró su mensaje que se llenó de comentarios positivos, mientras ella asegura que en breve estará listo un segundo video con la actualización de la historia.

