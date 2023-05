Marcelo Tinelli grabó la promoción de su desembarco en América TV

Marcelo Tinelli llegando al Palacio Alsina (RS Fotos)

A pocos días del desembarco oficial de Marcelo Tinelli como gerente artístico de América TV, son muchos los interrogantes sobre los cambios que se vienen en la emisora. Es verdad que ya empezaron a sonar muchos nombres importantes. Según trascendió, Mariana Fabbiani habría sido convocada para conducir El Diario de Mariana, Marcela Tinayre habría sido confirmada al frente de Polémica en el bar y Mirtha Legrand estaría en negociaciones para su regreso con Almorzando con Mirtha Legrand o La Noche de Mirtha. Pero la realidad es que, hasta el momento, ninguna de estas figuras tiene definido su lugar en la grilla.

El conductor haciendo una selfie con una fan (RS Fotos)

Lo que sí es un hecho es el regreso de ShowMatch con su ya clásico Bailando, para el cual ya está trabajando el equipo liderado por Pablo el Chato Prada y Federico Hoppe. La idea es que el jurado esté conformado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino, aunque todavía ninguno de ellos cerró su contrato. Y entre los participantes convocados estarían Coki Ramírez, Tomás Holder, Marixa Balli y Luciano El Tirri, pero la lista definitiva recién se conocería en los días previos al debut pautado para principios de julio.

El Chato Prada junto a José Nuñez y Fernanda Merdeni de América (RS Fotos)

Así las cosas, este martes Tinelli estuvo en el Palacio Alsina grabando la promoción anunciando su regreso a la pantalla chica. Y, en diálogo con Intrusos, dio algunos detalles de lo que se viene. “Estoy muy contento de estar haciendo todo esto, de estar en la pantalla de América y de volver a la tele. Para mí es todo muy lindo”, dijo el conductor en diálogo con Alejandro Guatti.

Marcelo comenzaría con el Bailando en julio (RS Fotos)

Y agregó que su clásico saludo, “Buenas Noches América”, ahora cobra sentido. “Lo hice treinta años al pedo y ahora queda perfecto”, dijo en tono de humor. Y siguió: “Estoy muy contento de volver a la tele con un formato que nos ha dado muchas alegrías y que la última vez, en 2021 cuando lo tuvimos que hacer en pandemia, fue un caos porque había solamente 20 personas en el estudio con barbijo, un enfermero, un bombero, una ambulancia...Y, para mí, el Bailando tiene que ser fiesta popular, con tribunas, gente a los costados y los familiares alentando. Cuando perdés eso, para mí se pierde mucho”.

Tinelli saludando a la gente (RS Fotos)

En ese sentido, Marcelo dejó en claro que su intención es volver a lo grande y rodeado de afectos. “La quiero convencer a Paula (Robles), mi ex, para que baile. Ella dice que tiene problemas de columna, pero a mí me encantaría que vuelva porque la rompe bailando. Así que le dije que me acompañe aunque sea en algunas galas. Quiero que baile Cande (Tinelli) también, que ahora está de viaje pero me dijo que por ahí lo hacía. Y de mi familia, el que mejor baila es Francisco (Tinelli), pero no se va animar porque le da mucha vergüenza. Va a haber algunos ex Gran Hermano y, después, estamos confirmando algunos otros participantes”.

Tinelli está cerrando los participantes del Bailando 2023 (RS Fotos)

Lo cierto es que Tinelli evitó dar nombres concretos y aseguró que son el Chato y Hoppe los encargados de cerrar a las figuras. “Ellos saben más que yo”, dijo excusándose para no adelantar demasiado de lo que se viene. Y bromeó en relación a las ex parejas que quiere tener en la pista, después de su separación de Guillermina Valdés. “Estoy soltero, pero si me endosan a tantas no puedo”, señaló risueño.

