L-Gante casi le arruina la reconciliación a Romina Uhrig y Walter Festa: los motivos del conflicto

L-Gante, Romina Uhrig y Walter Festa

Este miércoles por la noche, Ariel Ansaldo realizó una súper fiesta en La Paloma Eventos para celebrar su cumpleaños y aprovechó para reencontrarse con sus compañeros de Gran Hermano (Telefe) como Florencia y Camila Lattanzio, Mora Jabornisky, Maximiliano Giudici, Coty Romero, Alexis Quiroga, Thiago Medina, Daniela Celis, Lucila Belén Villar, Nacho Castañares, Agustín Guardis y Juliana Díaz, entre otros.

Además de los exparticipantes mencionados anteriormente, quien también dio el sí y estuvo presente en la fiesta fue Romina Uhrig y Walter Festa que la acompañó para ponerle fin a las especulaciones y confirmó su reconciliación. Teleshow accedió a información exclusiva de la noche y todos los detalles de cómo fue cada momento.

“Llegaron juntos y se mostraban súper enamorados. Estaba esa plataforma que gira para que te subas y hagas videos. Ellos subieron como tres veces, se daban besos y abrazos, la verdad no parecían ex, todo lo contrario”, le aseguraron fuentes a este medio. A la hora y media aproximadamente apareció en escena nada más y nada menos que L-Gante con tres amigos.

Al principio los invitados se sorprendieron porque el cumpleañero no tiene relación con el artista. Según pudo confirmar Teleshow, el cantante iba a asistir a la celebración junto a Romina para acrecentar las versiones que estuvieron circulando los últimos días donde se mostraron juntos en el auto de él y luego eliminaron la foto. Se los llegó a vincular sentimentalmente ya que ella, al parecer, estaba separada y L-Gante también

“Iba a ser una movida de prensa, hasta le notificaron a los del evento. Pero ella al final llegó con Walter y él después con su gente”, le confirmaron a Teleshow. Cabe destacar que hace unos meses el artista hizo algo similar con Wanda Nara, despertando la atención de los medios y generando muchos celos en Mauro Icardi quien desde Estambul salió a hablar del tema.

A pesar de esta versión, al principio de la noche Walter, L-gante, Romina, también estaba Thiago y Daniela se llevaron súper bien. Incluso compartieron el mismo sector para sentarse. El cumpleañero, por ejemplo, subió una imagen de ellos cuatro juntos que constata esta versión. Aunque de un momento a otro: la cosa cambió.

Walter Festa, Thiago, L-Gante y Ariel en el cumpleaños (Instagram)

“Los amigos de L-Gante se le acercaban mucho a Daniela y a Thiago eso no le gustó nada. Después pasó algo similar entre L-Gante y Romina”, afirmaron testigos de la situación. En ese momento la exparticipante y el político comenzaron a discutir e incluso se fueron enojados de la celebración. Este episodio mencionado anteriormente habría ocurrido alrededor de la una y media de la mañana.

Los hermanitos le cantaron el cumpleaños a Ariel

Llegó el momento de cantarle el feliz cumpleaños a Ariel y cuando finalizó invitaron a algunos hermanitos para que se acercaran a decirle unas palabras al exparticipante. “En ese momento Romina estaba muy incómoda y enojada con Walter, lo agarró de la mano y se fueron a hablar a un costado”, le confirmaron a Teleshow. En tanto, el salón de eventos compartió un video del momento donde se puede ver a la exdiputada mirando alrededor e incómoda por algo.

Quien también confirmó que algo ocurrió lo que coincide con la versión que le contaron a este medio, es que Daniela y Nacho filmaron un video hablando del escándalo que habría ocurrido en el cumpleaños de Ariel.

Daniela y Nacho confirmaron que hubo conflictos en el cumpleaños de Ariel

“Todo lo que pasó en esta noche, no pasó en cinco meses de Gran Hermano ¿no?”, le dice Daniela al finalista del reality en el video quien le contesta con cara de sorprendido: “Un bardo de repente, no no no, ni en cinco meses de Gran Hermano”, comentó. “De todo, mucha información para mi cabeza, me quiero ir a la mier…”, insistió Cellis, a lo que Castañares afirmó con la cabeza e hizo una señal como para irse a dormir y ella finalizó gritando desconcertada por lo vivido.

Seguir leyendo: