Romina Pereiro se refirió al estado de salud de Jorge Rial: ”Pude hablar con él y estaba mejor”

Romina Pereiro habló de la salud de Jorge Rial (Video: LAM, América)

Jorge Rial continúa evolucionando favorablemente de la afección cardíaca que sufrió el último sábado en Colombia y por la que debió ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country de Bogotá, donde le colocaron un stent. Y según informó su médico personal, el doctor Guillermo Capuya que viajó especialmente para hacerse cargo de la situación, después de haber salido del coma al que había sido inducido el conductor de Argenzuela se encuentra “súper tranquilo”, por lo que ya están evaluando la posibilidad de trasladarlo a la Argentina en un avión sanitario para continuar aquí con su recuperación.

Sin embargo, los allegados al periodista siguen preocupados por su salud, máxime teniendo en cuenta que Rial se encuentra a más de 4600 kilómetros de distancia. Es por eso que las cámaras de LAM fueron a buscar la palabra de Romina Pereiro, la exesposa de Jorge, quien contó cómo está viviendo este momento. “Fue una angustia porque no sabía bien el cuadro ni cuan grave era. ¿Viste que sale todo en los medios y al mismo tiempo te suena el teléfono? Era todo muy confuso, pero ya pasó gracias a Dios”, comenzó diciendo la nutricionista.

Y luego explicó cómo se había enterado del hecho: “Una amiga me contó que había leído el tuit de Ángel de Brito, así que le pregunté a él directamente como para que me cuente. Y después empecé a llamar a las chicas (Rocío y Morena) que no contestaban, porque estaban viajando. Y hablé con una amiga de Jorge que sabía lo mismo que yo”.

Jorge Rial y Romina Pereiro cuando eran pareja

Frente a esto, Romina reconoció que solo pudo esperar que todo se resolviera de la mejor manera. “La verdad es que hasta que supe que estaban las chicas y que estaba Guille allá fue bastante estresante. Pero una vez que supe que estaba rodeado de su familia y su médico me quedé más tranquila. Pude hablar con él y estaba mejor, así que ya está”.

Pereiro, de todas formas, aclaró que su diálogo con el conductor fue breve. “Estamos separados hace un año y medio. Entonces, me llamaban para preguntarme a mí y, por un lado, yo no sabía. Y, por el otro, no soy yo la persona que tiene que salir a dar un parte. Si bien fuimos una familia, hoy ya no estamos juntos y hace bastante. Así que ese es mi lugar, me parece”, señaló.

Por otra parte, Romina explicó que como nutricionista estaba muy pendiente de los cuidados de Rial, sobre todo durante la pandemia por sus factores de riesgo. “Se tendrá que cuidar más”, dijo. Y reconoció que, cuando estaban en pareja, ella le estaba “bastante encima” con el tema de la comida, pero dijo no saber si en el presente el conductor se seguía controlando. “Son temas de salud muy delicados y uno tiene que ser muy cuidadoso con cada palabra”, remarcó luego.

Cabe señalar que, según trascendió en las últimas horas, Rial había viajado en compañía de la colombiana María del Mar Ramón, una escritora de 30 años de edad que habría sido la encargada de comunicarse con las hijas del conductor para avisarles del episodio que había vivido su padre. Y habría sido quien lo acompañó a la clínica y permaneció junto a él durante las primeras horas de su internación.

Seguir leyendo: