La mujer argentina de El Zorro sospecha que al actor lo envenenaron: “Guy murió semivestido al lado de su cama”

No hay pantalla de televisión que no tenga rating cada vez que emite los capítulos de El Zorro. Si bien la serie, protagonizada por el actor estadounidense Guy Williams, tuvo solo dos temporadas en la década del 50, su popularidad alcanzó para que aun en la actualidad siga vigente.

Guy viajó a la Argentina durante los años 70 y decidió radicarse en el país. Así fue como conoció a la que fue su mujer durante varios años, Araceli Lisazo. Ella, en comunicación con A la tarde, (América), dio detalles de los últimos días de vida del actor, hasta que fue encontrado muerto en su departamento, bajo la carátula de “muerte dudosa”.

En principio, Araceli reveló que Williams fue el amor de su vida. “Él me decía ‘Piccolina’ y yo le decía ‘Grandulón’. La primera vez que lo vi va a estar en mi retina, porque fue tan mágico, realmente tan mágico. Me enamoré instantaneamente de él, Fernando Lupiz me dio un abrazo y yo por encima del hombro de Fernando lo vi a Gay vestido de Zorro pero sin antifaz. Le vi los ojos verdes sentado en un sillón del mismo color que sus ojos. Y con esos ojos clavados en los míos. Así, ¡chan! Yo sabía quién era El Zorro, pero soy de Los Toldos, un pueblo chico, no había televisión, solo se veía cuando estaba por llover, veíamos solo La familia Ingalls, veíamos pocos canales y no él no era mi ídolo. Lo veíamos poco a El Zorro. Pero sí sabía quién era, cuando lo vi me morí”, comenzó relatando la mujer del mítico actor.

Más adelante, Lisazo confesó que en ese momento ella estaba por casarse con Guy justo cuando se murió. “Él me había propuesto matrimonio y pensaba llamar a mi mamá a Los toldos el 1 de mayo que es mi cumpleaños para pedirle mi mano”.

La mujer argentina de El Zorro reveló que al actor podrían haberlo envenenado (Archivo)

Luego, Luis Ventura le preguntó si ella pensaba que alguien hubiera podido envenenarlo. “Son cosas que pensamos con Fernando Lupiz porque en el estado en el que estaba el cadáver no había manera de saber por qué había muerto. El estaba siendo acosado por una chica de otro país y también había un problema con un juicio con una editorial y los abogados eran medio mafiosos. Nosotros sospechamos que podrían haberlo matado. Yo no cené con él la noche en la que murió, pero el que sabe todo esto se llama Alejandro Amaro, él sabe hasta lo que cenó El Zorro la última noche de su vida”, disparó.

Después, ella explicó que se hizo una investigacion de oficio y que quedó como muerte dudosa: “Pero hay venenos que desaparecen a las 24, 48 horas. No sabemos quién querría eliminar a un hombre tan divino como Guy Williams”.

“También pudo haber muerto por un disgusto que tuvo a último momento, pero yo hablé con él el 30 de abril hasta las 11 y media de la noche por teléfono, y por eso sé que no murió el 30 de abril como dice Google. Nosotros hablábamos a esa hora porque las llamadas eran más baratas, hablamos desde las 10 hasta las 11 y media. Él murió desnudo, al borde de su cama, no veía televisión, no se metía en la cama a boludear digamos, lo encontraron muerto tratando de vestirse con una manga puesta y la otra no. Y murió el 1 de mayo, justo el día de mi cumpleaños”, recordó Araceli.

Guy Williams y Araceli Lizaso (Crédito: El Chorrillero)

Por otra parte, aclaró que ella no estuvo ese día con él porque el actor tenía una reunión al día siguiente, entonces le había pedido que ella se fuera a Los Toldos y que “él llamaría a su mamá por teléfono después para pedirle su mano”.

“Tenés que saber que él estaba feliz, que tenía dinero, que no te cuenten el tango”, concluyó la exmujer de El Zorro.

