Un actor de Cebollitas radicado en Colombia se puso a disposición de las hijas de Jorge Rial

Un actor argentino asistió a las hijas de Jorge Rial en Colombia

Jorge Rial permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country, ubicada en Colombia. El conductor de Radio 10 y C5N sufrió un infarto y debió recibir atención médica mientras se encontraba disfrutando de unas vacaciones en el exterior. Morena y Rocío Rial viajaron de urgencia para acompañar a su padre. También lo hizo su médico, Guillermo Capuya.

En medio de este contexto, el periodista Juan Etchegoyen contó en Nosotros a la mañana (El Trece) que un actor argentino radicado en Bogotá, recordado por interpretar al personaje de Alfonso en la tira Cebollitas, se enteró de la internación de Rial y decidió ir hasta la clínica para hablar con las hijas del conductor y ponerse a disposición de lo que necesiten en este momento tan complejo.

Andrés Vicente

El panelista pasó el mensaje de voz que le envió Andrés Vicente desde Colombia en el ciclo conducido por el Pollo Álvarez. “A Jorgito lo conozco desde los 90, siempre tuvimos una buena relación”, afirmó el artista que aclaró que prefería no dar entrevistas por respeto a Rial y a sus familiares en esta situación dolorosa.

“Me pareció que debía ponerme a disposición de las hijas. Sé que no es fácil estar en otro país y no conocer a nadie. Más si tu familiar pasa un mal momento de salud”, señaló el actor. Además, agregó: “Tal vez necesitás una ayuda de cualquier tipo y me pareció que yo se la podía brindar estando acá, conociendo Bogotá y Colombia”. En el final del audio, se refirió al estado de salud del conductor de Argenzuela: “Sé que por suerte Jorge está superando el mal momento”.

Por otra parte, este lunes Morena publicó dos mensajes en su Instagram Stories. En el primero expresó: “Gracias a todos por su preocupación, mi papá se encuentra estable y en mejoría. Dejen de hablar cosas sin saber”. Y en el siguiente, mostró una foto de su padre junto a su hijo Francesco, nieto del periodista donde se podía leer la siguiente leyenda: “Pronto así, vamos vos podés”.

Durante la madrugada de este domingo, las hermanas viajaron de urgencia, luego de que su padre se comunicara con ellas para avisarles que estaba internado en Colombia. “Como es de público conocimiento mi padre sufrió un episodio cardiaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema”, escribió. “Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación. Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes. Gracias”, había señalado, desde una story con un fondo negro y letras blancas.

Mientras tanto, el doctor Capuya en recientes declaraciones afirmó que a Rial lo vio “tranquilo”. También se refirió al regreso de periodista al país: “Hoy es feriado, pero a partir de mañana va a estar más activo todo. Me quedo acá para consensuar con los equipos médicos, para ver cuándo puede pasar de terapia intensiva a una sala común y después vuelta a casa”. Por último, el médico manifestó que en una semana el conductor ya debería estar de nuevo en Buenos Aires, pero todo depende de su evolución. “El problema se solucionó, había un problema en la arteria y ya se trató”, remarcó intentando dejar el dramatismo de la situación de lado.

