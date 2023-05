Georgina Barbarossa habló del cambio de actitud de Jey Mammon: “Volvió muy soberbio de España”

Georgina Barbarossa habló de Jey Mammon (Video: "Implacables", El Nueve)

“No me dio ganas de hablar con él”, fue lo primero que dijo Georgina Barbarossa al ser consultada sobre Jey Mammon, a quien está reemplazando en La Peña de Morfi luego de que Telefe lo suspendiera de manera momentánea tras la acusación de Lucas Benvenuto, quien lo denunció por presunto abuso sexual. Al respecto, consideró que Juan Martín Rago -tal es su verdadero nombre- regresó “muy soberbio” de España, a donde se había en pleno escándalo mediático.

La actriz fue consultada sobre la posición del humorista frente a los medios -”cómo contesta”- y consideró que “en eso cambió mucho”. “Por eso no hablé con él”, dijo en una nota frente a las cámaras de Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve. En tanto, aclaró que sí se comunicó con el conductor antes de que se fuera a Madrid (España). Así las cosas, mirando a cámara, Georgina le dejó un mensaje a quien considera que cambió en su accionar: “Jey, si estás viendo esta nota, sabelo”. Y se refirió a la “soberbia” del humorista.

“Me parece que si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué. Señores, me equivoqué, era otro paradigma, otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que la respuesta hubiese sido otra”, consideró la conductora de A la Barbarossa, también por Telefe.

Por su parte, sostuvo que su colega “no está bien asesorado”. “Y eso me da pena”, agregó quien también contó que está dolida frente al presente de Jey Mammon: “Yo compartí muchos momentos, yo lo quiero mucho a Jey y que tenga este momento así, la verdad que no me gusta que esté pasando por este momento”.

Con respecto a su participación en La Peña de Morfi, Georgina detalló que su contrato era por todo el mes de abril, de manera tal que el de ayer fue el último programa. Y aún no revelaron lo que sucederá a partir del domingo próximo. “Es como una fiesta ir los domingos a hacer ese programa”, dijo y se refirió a Jésica Cirio, coconductora del ciclo que creó Gerardo Rozín: “La quiero, me parece entrañable, una chica divina. Es muy cariñosa, compartimos todo el domingo juntas. Son todos divinos”.

En las últimas horas, en la emisión de La Peña de Morfi se vivió un momento incómodo al aire cuando apareció un cartel que pidió el regreso de Jey Mammon. Todo sucedió mientras Georgina Barbarossa acababa de presentar al músico Antonio Tarragó Ros: y mientras estaba tocando en vivo, en la mitad de la pantalla mostraron a la llamada tribuna virtual a través de la cual los espectadores pueden disfrutar del show desde sus casas.

Allí apareció una familia que se presentó como Britos Roscani, de la provincia de Mendoza, según el cartel que se leía sobre la mesa en la que estaban almorzando mientras veían por televisión el programa de Telefe. Al advertir que estaban saliendo al aire, dos señoras comenzaron a saludar por verse en pantalla y un hombre que las acompañaba apareció con otro cartel que la producción no esperaba: “¡Que vuelva Jey!”, se alcanzó a leer al momento exacto en que sacaron las imágenes del aire. Por su parte, ni Jésica Cirio ni Georgina Barbarossa hicieron mención al respecto.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

