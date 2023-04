Barby Franco mostró cuánto gastó en el supermercado y explotó de indignación: “No me alcanzó la plata”

La indignación de Barby Franco ante los precios de la compra del supermercado: "Me quiero matar"

A Barby Franco le gusta encargarse de las compras de los alimentos para su familia. Desde que vive con Fernando Burlando y especialmente ahora, con la llegada de la pequeña Sarah, su hija, ella se ocupa de comprar lo que necesita para el abastecimiento del hogar.

Dedicada de lleno al cuidado de su beba, la modelo volvió a trabajar y dejó a Sarah al cuidado de su abuela, según contó ella misma en sus redes sociales. Sin embargo, cada vez que puede va con su nena a todos lados.

Hace unas semanas, Barby visitó el consultorio de su dermatóloga, Dra. Agustina Buenader, en su primera salida con Sarah luego que la beba estuvo internada por una infección respiratoria. Así que una vez recuperada, salieron a pasear y la pareja de Burlando aprovechó la ocasión para mostrarle a la médica sus cicatrices poscesárea.

En ese momento, la modelo se recostó en la camilla, sacó su celular y se puso a filmar las secuelas que le quedaron del parto. “Está evolucionando muy bien”, la tranquilizó su doctora, mientras con la cámara enfocaba algunas marquitas en la piel. “Podemos hacer un plasma para mejorar un poquito las estrías y de paso la cicatriz, son muy poquitas y están en una etapa en donde podemos estimular el colágeno con plasma y así mejorarlas”, le dijo.

La indignación de Barby Franco ante los precios de la compra del supermercado: "Me quiero matar" (Instagram)

Barby contó que se está poniendo crema sobre las marcas y se mostró contenta con el procedimiento que le iba a realizar su doctora de confianza. Luego, la modelo dejó registrado todo el momento en el que Buenader le extrajo un poquito de sangre para continuar con el proceso. Finalmente, una vez concluido el trabajo, se fotografió junto a su doctora y a su beba, feliz de la vida.

Durante la tarde del martes, Barby acudió al supermercado a adquirir los productos necesarios para su casa. Al comprar varias cosas y pasarlas por la caja, se mostró sorprendida primero y luego enfurecida con el precio que había pagado por lo que había adquirido.

Enseguida se puso a subir las imágenes a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el enojo que le produjo el aumento que encontró en los precios. La primera foto fue un recorte de su compra en la que se podían apreciar botellas de agua mineral, productos de limpieza, rollos de papel de cocina, lavavajillas, botellas de gaseosas y condimentos varios. Y Barby agregó una pregunta para sus seguidores en sus historias de Instagram: “¿Cuánto todo esto?”.

La indignación de Barby Franco ante los precios de la compra del supermercado: "Me quiero matar" (Instagram)

Acto seguido, completó la secuencia con un video de ella hablando a cámara. “No, no, no, anodadada con el total de la compra. Literal, compré todo eso más un par de salchichas más unos pan para panchos. No, no, no, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata de hecho”, dijo angustiada y alterada por el valor de los alimentos y de los productos de limpieza que había adquirido recientemente.

Ya para finalizar, la modelo compartió con sus seguidores una imagen de la factura con el valor de su compra. A pesar de los descuentos en macetas, en embutidos y en otros productos, la cifra súper elevada ascendía a $120.180. Y así dejó plasmada en sus redes sociales el asombro del aumento de los precios.

