Con un emotivo mensaje, Benjamín Vicuña presentó el libro inspirado por el duelo que atravesó tras la muerte de su hija Blanca

Pampita y Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca, fallecida en 2012

Benjamín Vicuña está próximo a lanzar su primer libro: se titula Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido y editorial Planeta lo publicará tanto en su Chile natal como en Argentina, el país en el que terminó por internacionalizar su carrera como actor y en donde conoció a las madres de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain y Eugenia La China Suárez. Del vínculo con la modelo nacida en La Pampa nació Blanca, la niña que falleció cuando tenía 6 años de edad. En esta dolorosa pérdida es que Vicuña encontró inspiración para ponerse a escribir.

Días atrás y en diálogo con Teleshow desde Madrid -en donde participó de los Premios Platino 2023 para entregar uno de los galardones-, había confirmado que la publicación del libro que viene escribiendo desde hace tiempo, por fin tiene fecha de salida. “Primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”, contó entusiasmado asegurando su presencia.

En la previa a este lanzamiento, el actor chileno realizó un posteo en su cuenta de Instagram mostrando la portada del libro en cuestión. “Aqui les presento mi libro. Espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas”, escribió Vicuña en la mencionada publicación.

A los pocos minutos, la misma se llenó de “me gusta” y comentarios muy conmovidos con el mensaje y la edición inminente del libro. Y recibió muestras de afecto de famosos como Georgina Barbarossa, Eleonora Wexler, Gastón Pauls, Matías Martin y Fernando Dente, entre otros.

Benjamín Vicuña mostró la tapa de su libro (Instagram)

El libro firmado por Vicuña cuenta lo que vivió el actor desde el fallecimiento de Blanca hasta su presente. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, resume el chileno en el libro.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, agregó.

El prólogo fue escrito por Gabriel Rolón. “El duelo es un desafío que tenemos que enfrentar para no morir con lo que hemos perdido. Es el intento de ponerle palabras a un dolor mudo que lastima. Por eso celebro la llegada de Blanca, la niña que quería volar. Porque aquí aparecen esas palabras que, tal vez, Benjamín necesitaba para vivir a pesar de la muerte de su hija. Esa hija que ya nadie, ni siquiera la muerte, podrá arrancar de su recuerdo”, afirmó el reconocido psicoanalista, según informó Noticias Argentinas.

Benjamín Vicuña y su hija Blanca (Instagram)

Días atrás, la propia Pampita habló acerca de este libro. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”, dijo en declaraciones a la revista chilena Velvet.

Seguir leyendo: