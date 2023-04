El error de Sofía Jujuy Jiménez que hizo enojar a El Polaco

El error de Jujuy que hizo enojar al Polaco (Video: Mandale fruta, República Z)

El lunes pasado, la grilla de República Z sumó un nuevo programa a su oferta semanal. Se trata de Mandale Fruta, el programa en el que El Polaco, Sofía Jujuy Jiménez, Eleonora La Beba Pérez Caressi y Agustín Battioni potencian sus personalidades para ofrecer un magazine divertido y descontracturado para la primera mañana, ideal para la plataforma de streaming.

En su primer envío, tuvieron la visita de Luciana Salazar, en una entrevista profunda en la que repasó su pasado y su presente: “Yo creo que la vida me mató a palos desde chiquita para que yo hoy sea fuerte con todo eso”, señaló respecto a las críticas recibidas a lo largo del tiempo. “Sinceramente yo debo ser una de las mujeres más criticadas de la Argentina, lo asumo porque lo vivo, por todas las cosas que dicen, las barbaridades que dicen, y encima ninguna son verdades”, agregó.

“De chica sufrí tanto el tema del bullying que me hicieron que Dios me fue preparando el camino para que el día de mañana sea más fácil y me vaya acostumbrando. Y con mi hija me pasa lo mismo, trato de hacerla fuerte para que el día de mañana sepa enfrentar el bullying”, señaló la modelo, en la parte más saliente de la entrevista.

Este martes tuvo lugar el segundo episodio de Mandale fruta, en el que se vivió el primer cortocircuito entre los conductores. Aunque, vale aclarar, todo se debió a un error involuntario que terminó entre risas. Los involucrados fueron El Polaco y Sofía Jujuy, mientras en la mesa hablaban de las energías y las religiones.

Eleonora Pérez Caressi, Sofía Jujuy Jiménez, El Polaco y Agustín Battioni, conductores de Mandale Fruta (Franco Fafasuli)

En ese momento, Jujuy contó que iba a hacer un retiro espiritual. “Escuchen, lo voy a hacer el 5 del 5 porque es un día energético, noche de Luna Llena”, comenzó explicando Sofi y el Polaco quiso saber cómo se llama la religión que profesa. “¿Vos decís budista?, no me considero budista pero sí me encanta todo lo que es la espiritualidad, lo que son las meditaciones, me encanta conectar con eso”, respondió Jujuy y agregó entre risas: “Yo me lo imagino al Pelado meditando, ¿se lo imaginan al Pelado meditando?”, dijo refiriéndose al Polaco en una clara confusión de sílabas.

Acto seguido, todos estallaron en carcajadas y le gritaron “¡El fallido que acaba de tener Jujuy!”, mientras ella se tapaba la boca en señal de disculpas. De inmediato, la joven jujeña se levantó de su asiento e hizo que se iba mientras de fondo sonaba el tema “chau, chau adiós” y sus compañeros la justificaron con “le dio calor”.

Entonces el Polaco tomó el micrófono y dijo: “Abandona el barco...”, y ella se hizo a ofendida con él, a lo que el músico le contestó: “Pero no es Polaco Pelado...”. Enseguida, cuando ya habían regresado cada uno a sus respectivos asientos, continuaron hablando en broma del retiro espiritual que iba a poner en práctica Jujuy, mientras el musicalizador ambientó la escena con el tema “Pelado, sos un pelado botón”, de los Fabulosos Cadillacs.

En medio de las risas de todos los presentes a la mesa, Sofí levantó el dedo medio en clara señal de fuck you, y aprovech´ese mismo dedo para apoyárselo sobre los labios. “Escuche, escuchen, les mando besitos”, dijo en el medio de la diversión de sus compañeros.

