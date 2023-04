El verdadero motivo por el que el Ogro Fabbiani no fue al cumpleaños de 15 de su hija Uma

El Ogro Fabbiani

“No quiero hablar por respeto a mi hija”, dijo Cristian el Ogro Fabbiani al ser consultado al respecto por Teleshow. Y se negó terminantemente a dar detalles del motivo que lo llevó a ausentarse del festejo por el cumpleaños número 15 de Uma, la adolescente que tuvo de su relación con Amalia Granata. Pero se encargó de dejar en claro que con la joven estaba todo más que bien. “Es lo más lindo que tengo y no quiero que ella la pase mal”, concluyó el exfutbolista.

¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué sí asistió a la fiesta Gimena Vascon, actual pareja del DT de Deportivo Riestra, con Santino y Ámbar, los otros hijos del deportista y no él que es el padre? La respuesta llegó de la mano de la pastelera. “Fue decisión de Uma no invitarlo por una discusión que tuvieron hace un tiempo y que hizo que se distancien. Algo muy triste y doloroso para todos en la familia”, comenzó diciendo la mujer en diálogo con este medio.

Y siguió: “Desde nuestra parte y junto con Amalia intentamos que se reconcilien, pero es una edad muy difícil la adolescencia. Ojalá el tiempo ayude a que puedan recomponer la relación tan linda que siempre tuvieron”. En ese sentido, Gimena explicó que en todo momento bregó por unir a la familia y que tiene un trato cordial con la actual diputada por Santa Fe y ex de su marido. “Desde que conozco a Cristian siempre traté de separar los problemas de los adultos y tengo una excelente relación con ella”, concluyó.

Amalia Granata y su hija Uma en el cumpleaños de 15 (Instagram)

Uma tuvo su festejo de quinceañera el día sábado en un salón de Benavídez. Antes de empezar y mientras los invitados fueron llegando al lugar, madre e hija dieron un móvil juntas a Secretos Verdaderos, donde compartieron sus emociones y algunos detalles de cara a un acontecimiento tan especial, con tres cambios de vestuario y un mundo de sensaciones. “Hacer una fiesta es un estrés, pero llegué con todo a tiempo”, dijo Amalia. Y la homenajeada agregó: “Es algo que espero desde los siete años y finalmente llegó. Estoy nerviosa, pero a medida que avance la noche voy a estar mejor”.

En la foto principal, frente a la torta, la adolescente estuvo junto a su madre, a la actual pareja de ésta, Leo Squarzon, y a su hermano Roque, con quien además bailó el vals. Sus otros dos hermanos se quedaron junto a Gimena en un costado. Y los únicos famosos presentes en la celebración fueron Baby Etchecopar y Marcelo Polino, ya que según explicó Granata la idea era hacer una fiesta “sin compromisos, con los más allegados y los que tenían que estar”. Pero era inevitable que todos preguntaran por la ausencia del Ogro.

Desde su cuenta de Instagram, en tanto, Fabbiani hizo un llamativo posteo. “23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer️, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió junto a una serie de fotos con su hija.

Gimena Vascon junto a sus dos hijos y a Uma en la fiesta de 15 (Instagram)

Y siguió: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”.

Finalmente, el Ogro concluyó de manera enigmática. “El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre que seas feliz hija papá te ama”, cerró.

