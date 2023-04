El conmovedor posteo de Vero Lozano para su mamá: “Te extraño siempre”

Vero Lozano le escribió un conmovedor mensaje a su mamá (Instagram)

Hace más de un año que Vero Lozano tuvo un terrible accidente cuando se cayó de una aerosilla en Aspen. Y si bien afortunadamente ya se encuentra recuperada, el proceso fue arduo y muy doloroso. Hace unas semanas, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), expresó por primera vez lo que sintió desde ese momento en una entrevista radiall con Catalina Dlugi.

Al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), la pareja de Jorge Corcho Rodríguez, contó: “Hubo cosas oscuras que no mostré, me enojé mucho, decía mucho por qué mierda pasa esto, falta un montón, vi el agujero negro y fue muy palpable, y dije o me hundo en la mierda misma o salgo para adelante”.

Y más adelante, Vero confesó que se había asustado mucho. “Me asusté y pensé en mi hija. Cuando tenés seres queridos que están enfermos, puede haber momentos donde se ponen violentos, agresivos. Tuve miedo de que me pase lo mismo que a mi mamá”, admitió Lozano recordando lo que vivió con su madre quien estuvo enferma desde que ella tenía siete años.

Durante un momento de la nota, Vero habló de los miedos y le consultaron si temía por no volver a caminar: “Al principio no tenés tanta certeza, te ponen clavos, huesos, y sos como un Playmobil que se tiene que mover otra vez”, respondió con su habitual sentido del humor.

Sin embargo, el proceso de sanación le llevó tiempo y mucho trabajo de instropección. Ella misma recordó a su mamá después del accidente, y temió quedar con una enfermedad crónica como la que había padecido. Hace dos años atrás, en una entrevista para Teleshow, la conductora reconoció que mucha de su alegría tenía que ver con el esfuerzo que hacía por aliviar a su mamá. Afectada por una artritis reumatoidea desde muy joven, la recordaba enferma, con inyecciones guardadas en la heladera y el dolor instalado. Verónica solía acompañarla al hospital y le contaba chistes para alegrarla en ese proceso. Por ejemplo, imitaba a la enfermera de Gasalla.

De ahí su pasión por imitar voces, que en una ocasión logró parecerse a la de Tini Stoessel. Todo había ocurrido mientras Andy Kusnetzoff estaba con las hijas de un amigo en España que querían que se las presentara. El conductor entonces había llamado a Vero para que se hiciera pasar por la artista. Y lo logró tan bien que las chicas ni se dieron cuenta que se trataba de una imitación.

Durante la tarde del sábado, Vero sorprendió con un emotivo posteo dedicado a su mamá en sus redes sociales. La actriz, que en general suele subir contenido gracioso o reels de momentos divertidos, en esta oportunidad tuvo unas sentidas palabras para su mamá que falleció cuando ella tenía 23 años.

“Mamá, ayer fue tu cumple. Te extraño siempre. Estás en mí, en Antony, en Piru, en mis perros y plantas. En los bailes y los besos al pan antes de tirarlo. Me da tristeza saber que te tuve menos días del total de mis días que vengo viviendo, cosas matemáticas. Te imagino con Chiquita, Polo y Polito. Muchos perros del cielo, sanguchitos y amor. Te abrazo y te quiero. Tu hija”, cerró Vero con varios emojis de corazones rojos y uno de una torta de cumpleaños.

A los pocos minutos, la publicación se llenó de likes y uno de ellos fue el de Natalia Oreiro, quien desde Madrid mientras presenciaba la entrega de los Premios Platino le dedicó unas tiernas palabras. “Hermosa tu mamá”, le escribió junto a un corazón.

