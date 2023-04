Maju Lozano tiene dengue con fuertes dolores en el cuerpo: su compañero David Kavlin dio detalles del cuadro que padece

Maju Lozano tiene dengue con fuertes dolores en el cuerpo (Video: Todas las tardes, El Nueve)

Esta semana Maju Lozano comenzó con dolores muy intensos en el cuerpo y finalmente recibió el diagnóstico de dengue, la infección viral transmitida por los mosquitos, que está circulando en particular en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien el lunes se ausentó a su programa Todas las tardes, el ciclo de El Nueve, el martes regresó y se sintió aun peor. Así que desde ese día y luego de recibir el diagnóstico preciso de lo que tiene, Maju permanece en su casa.

Durante la tarde del jueves, en comunicación telefónica con sus compañeros de programa, la conductora contó que su marido también tiene dengue. “Al principio parecía como si nos hubiéramos intoxicado, porque teníamos vómitos y yo especialmente tenía un dolor muy fuerte abajo del ombligo, y dolor de cabeza, particularmente atrás de los ojos. Con fiebre estuve todos los días”, destacó. Y aseguró: “El dolor es peor que tener Covid, el dolor de cuerpo es mucho más fuerte. Lo único que me calma es la almohadilla eléctrica de calor”.

Maju Lozano tiene dengue y sufre fuertes dolores en todo el cuerpo (Archivo)

Más tarde, Teleshow se comunicó con David Kavlin, quien es el encargado de reemplazar a Maju estos días de convalescencia. El locutor y periodista amplió detalles del cuadro que padece la conductora. “Desde la semana pasada, más precisamente desde el jueves que ya Maju no se sentía bien, venía medio débil pero hizo el programa hasta el viernes, después durante el fin de semana no se sintió nada bien, y el lunes pidió no ir al canal. Todos creíamos que era una especie de gripe, de hecho un médico le había dado un diagnóstico errado”, comenzó relatando el presentador.

Más adelante agregó: “El lunes la reemplacé, fue difícil porque ella maneja un carisma increíble, la idea fue no desentonar, y salió un buen programa. El martes ella volvió, pero vino sin fuerzas, con los ojos achinados y afiebrada, hizo igual el programa pero ya el miércoles tuvo que volver a hacer reposo. Y de hecho se está haciendo unos estudios para ver hasta cuándo va a tener que estar con estos cuidados. Yo voy a reemplazarla hasta el viernes inclusive, y suponemos que el lunes ya va a estar ella de nuevo”, dijo.

Kavlin, que también es conductor en Canal 26, explicó que Maju se está reponiendo, pero aun le quedan los dolores y la febrícula por las noches. “Me toca una linda oportunidad para poder conducir pero no me gusta la circunstancia en la que me toca hacerlo, no soy de esos jugadores que esperan que otro se lesione para poder entrar, pero bueno, siempre intento poner mi impronta a la hora de hacerlo para seguir con las expectativas que tiene el programa y por suerte nos está yendo muy bien. Estamos esperando a la titular, que hoy dio la noticia públicamente que está con dengue”.

La conductora fue quien comunicó su estado de salud, primero a través de sus historias de Instagram. “¡Mis lindores! Sin alarmar, pero les cuento que tengo dengue. Por eso mi ausencia en la radio y en la tele. Unos días de reposo y vuelvo al ruedo. A cuidarse mucho”. También aprovechó la oportunidad para agradecer por todos los mensajes que viene recibiendo a partir de su ausencia en los programas de radio y televisión, y le dio las gracias en particular a todo su equipo de trabajo que la está reemplazando de la mejor manera posible. “Gracias por aguante”, concluyó en su posteo.

