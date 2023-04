La palabra de la novia de Mariano Martínez, señalada como la tercera en discordia en la separación de Fátima Florez

Triana Ybanez hablo de su relacion laboral con Fatima Florez

Triana Ybañez, la actual novia de Mariano Martínez, fue señalada como la tercera en discordia en la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos. La bailarina había trabajado con la artista que se separó de su pareja en medio de un escándalo mediático, luego de 22 años de relación amorosa.

“Es todo mentira, a nadie le gustaría estar viendo una nota con información de algo que es totalmente una mentira. Caí en la volteada, no sé de quién viene”, aseguró la joven en una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo, que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

Sobre su relación con Fátima, Triana contestó: “No voy a hablar de ella, para mí fue un vínculo laboral que se había terminado hace mucho tiempo. Fue sorpresivo todo esto. Yo siempre me voy en buenos términos”. Cuando le preguntaron si Norberto se había propasado, ella respondió: “Eso me lo dejo para la intimidad y no voy a hablar de esa persona”.

Fátima Florez se distanció de Norberto Marcos luego de 22 años de relación

Además la bailarina aprovechó para hablar de su noviazgo con el protagonista de la comedia teatral Tom, Dick y Harry: “Es lo mejor del mundo, estoy muy feliz porque tengo un gran compañero, es un gran ser humano y lo acompaño hasta el fin. Lo amo”.

Recientemente, en una entrevista con Intrusos (América), Mariano había expresado su enojo ante las versiones que indican que su mujer había tenido un romance con Norberto Marcos. “Yo lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que tengan cuidado ustedes, porque yo no escuché que lo hayan dicho ninguno de los protagonistas, tanto de un lado como del otro, de esto de la estafa o de que hubo un affaire o que tuvieron una relación”, señaló el actor.

“Lo afirman y dicen: ‘Las conocemos a estas personas como son, son tremendas... No tienen talento, pero...’. La verdad es que tienen que tener cuidado porque es una mujer y no saben lo que pasó”, insistió en su punto a la vez en que defendió a Triana. “Si llegado el caso, alguno de los protagonistas dice algo, bueno, ahí se verá cómo se desarrolla. Porque yo sé que es mentira y nada de lo que es dijo es cierto. Porque no es una acusación que venga directamente de alguno de los protagonistas”, agregó el actor al ser consultado por el notero Pablo Layus.

Por último, cerró reforzando su idea, muy ofuscado con la prensa: “Esto la golpeó, obvio. Por eso digo: tengan cuidado, porque es una mujer joven, que trabaja desde muy chiquita, que se vino de su provincia a laburar y se ganó todo siempre laburando. Que todo lo que dicen es mentira y que tienen que tener cuidado de cómo se informan por supuestos rumores de cosas. Nada más”.

Cabe recordar que Martínez estuvo varios años soltero, luego de su separación en 2020 de Camila Cavallo, la madre de su hija menor, Alma, de cinco años. Anteriormente, estuvo casado con la modelo cordobesa Juliana Giambroni, con quien tuvo a Olivia, de 12 años, y Milo, de nueve.

En marzo, confirmó su relación con Triana al publicar imágenes juntos en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, el actor posteó una foto romántica con su pareja. Ambos posaron dándose un beso apasionado mientras disfrutaban de la pileta. “¡Tengo el novio más hermoso! Te amo”, le respondió Triana en la publicación, muy enamorada.

Mariano Martínez y Triana Ybañez

