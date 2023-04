El enojo de Mariano Martínez por los rumores que vinculan a su novia con la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos

Mariano Martínez se enojó por los rumores que vinculan a su novia con la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos (Video: Intrusos, América)

En una entrevista con Intrusos (América), Mariano Martínez expresó su enojo ante las versiones que indican que su mujer, la bailarina Triana Ybañez, sería la tercera en discordia entre Fátima Florez y Norberto Marcos, lo que habría provocado la separación de la pareja.

“Yo lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que tengan cuidado ustedes, porque yo no escuché que lo hayan dicho ninguno de los protagonistas, tanto de un lado como del otro, de esto de la estafa o de que hubo un affaire o que tuvieron una relación”, comenzó diciendo el actor apuntando contra los periodistas y los programas de espectáculos que se hicieron eco del rumor.

“Lo afirman y dicen: ‘Las conocemos a estas personas como son, son tremendas... No tienen talento, pero...’. La verdad es que tienen que tener cuidado porque es una mujer y no saben lo que pasó”, insistió en su punto a la vez en que defendió a Triana.

Mariano Martínez

“Si llegado el caso, alguno de los protagonistas dice algo, bueno, ahí se verá cómo se desarrolla. Porque yo sé que es mentira y nada de lo que es dijo es cierto. Porque no es una acusación que venga directamente de alguno de los protagonistas”, agregó el actor al ser consultado por el notero Pablo Layus.

Respecto a cómo se siente su novia al respecto, dijo: “Ella lo hablará en su momento y yo respeto sus tiempos y sus momentos”. Y por último, cerró reforzando su idea, muy ofuscado con la prensa: “Esto la golpeó, obvio. Por eso digo: tengan cuidado, porque es una mujer joven, que trabaja desde muy chiquita, que se vino de su provincia a laburar y se ganó todo siempre laburando. Que todo lo que dicen es mentira y que tienen que tener cuidado de cómo se informan por supuestos rumores de cosas. Nada más”.

Triana Ybañez y Mariano Martínez

“Estamos en un impasse”, fue la frase de Fátima Florez para confirmar la separación de Norberto Marcos tras 22 años en pareja. Lo manifestó en Intrusos a partir de los rumores de crisis que vienen sonando desde el verano. Luego de ser señalada como tercera en discordia, Triana respondió a una consulta de la producción de LAM (América) para desmentirlo.

“Te agradezco la invitación y la oportunidad de hablar pero nada me interesa menos que eso. Espero que sepas entender”, comenzó su mensaje la bailarina que fue publicado en la cuenta de Twitter de El Ejército de LAM. “No tengo ningún descargo que hacer frente a semejante mentira!!! Y llegado el caso, lo haría en la Justicia. No en televisión. Es muy espantoso lo que están haciendo conmigo. No hablé jamás de mi vida privada y no lo voy a hacer ahora con algo que inventaron. Ensucian impunemente”, agregó Triana.

“Y no fue nada grato ver en los portales y programas mi nombre diciendo semejantes aberraciones hacia mi persona”, cerró su mensaje, muy enojada por el rumor.

Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron tras 22 años de relación

En diálogo con Teleshow, Fátima Florez aseguró encontrarse bien pese a todo. “Estoy muy bien, sigo adelante con todo. Nunca fui de hablar sobre mi vida privada con la prensa, siempre lo hice a través de mis trabajos”, manifestó.

Ya con su mirada puesta en el futuro, Fátima cuenta que piensa tomarse un descanso en unos meses. “Voy a tomarme unas vacaciones en mayo”, aseguró. “Luego voy a actuar en el teatro Manuel Artime en Miami, el día 22 de julio y arranco increíble así que seguramente se van agregar más fechas”, dijo. También explicó que “es todo un suceso porque ya tengo una función casi totalmente vendida a tres meses de la función anunciada, con lo cual vamos a hacer un mínimo de seis funciones. Después sigo el viaje por Nueva York y Los Ángeles donde tengo que estudiar ofertas laborales”.

