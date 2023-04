Habló Verónica Macías, la mujer que denunció por violencia de género a Cacho Garay: “Mi vida está destruida”

Habló Verónica Macías, la mujer que denunció por violencia de género a Cacho Garay (Video: A la tarde, América)

Parecía ser una historia de amor que había traspasado uno de los escollos más importantes, la diferencia de edad, ya que se conocieron cuando él tenía 55 años y ella, 19. Pero la relación entre Juan Cacho Garay y Verónica Macías llegó a su final tras 13 años y con una denuncia por violencia de género: la cantante lírica acusó por agresiones físicas, sexuales y psicológicas al humorista, quien fue detenido unas horas más tarde en su domicilio de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

Una vez que el caso llegó a los medios, Macías dio su palabra a través de una entrevista con A la tarde (América). “Más allá de todo el show que haga Cacho, que ya se lo conoce, él es una persona que tiene una capacidad para convencer a las personas increíble. Puede hacer reír, puede hacer llorar, tiene un talento impresionante y él seguramente que va a seguir actuando, porque con su personaje atrae a la gente. Él me hizo mucho daño en 13 años y esta es la primera vez que salgo a hablar. Y si salgo a hablar es porque tengo miedo por mi vida”, dijo Verónica de un tirón, ahogada por las lágrimas y visiblemente afectada.

“Él lo va a negar, pero a mi el me amenazó de muerte y me dijo que yo no iba a cantar más en ningún lugar. Mi vida está destruida. Yo estoy cayendo en la realidad, a mi nadie me manipuló, como dice él. Cuando yo caigo en un refugio y me asisten muchas personas, me hacen entender que todo lo que yo estaba viviendo no era normal. No era algo normal no poder ir a tomar algo con una amiga. No sé lo que es tomar un té con una amiga y quedarme hasta las 12 de la noche, como una chica normal. Porque me empezaba a amenazar, me decía: ‘Esta casa es decente’. Estoy privada absoluta de mi libertad. Nunca dispuse de una tarjeta de crédito, porque según él yo iba a gastar y soy impulsiva”, ejemplificó Verónica sin pausas sobre los tormentos que vivió al lado del humorista.

Pero su relato proseguía y agregó fuertes detalles. “Yo desde que descubrí por un médico forense y por una psicóloga que tengo una enfermedad de transmisión sexual, para mi Cacho está muerto. No me interesa lo que diga él. Soy una buena persona, que lo cuidó y le salvó la vida muchas veces. Lo quería con el alma, pero él me hizo hacer cosas indecentes. No me callo más porque mi vida para mi se terminó. Se terminó mi carrera, porque nunca me dejó crecer. Nunca me dejó crecer”, dijo Macías.

Verónica Macías

“Cacho me decía: ‘Si vos salís de acá, no entrás’. Me di cuenta de que pido perdón de todo, pido permiso por todo. Hasta cuando veíamos la tele yo le decía: ‘¿Puedo cambiar de canal?’. Lo cuidaba con el alma y eso no lo puede negar. Lo llevaba al médico, estuvo internado varias veces o porque venía en un estado malo porque se iba a miles de farras y de jodas. Yo no podía hacer nada, pero él podía salir, estar con muchas mujeres... Está con una mujer que se llama Norma y él la mantiene. Es una mujer que me da pena porque está sometida. Yo ya no soy una chica normal, yo he perdido el control absoluto de mi vida. Yo me siento muerta, quizás no pueda cantar nunca más en la vida, porque me dijo: ‘Te voy a cerrar todas las puertas para que no cantes’”, prosiguió Verónica con su relato.

“Me siento muerta. Ya no tengo nada que perder. Yo ya perdí mi vida, lo único que quiero es dar este mensaje es a las chicas jovencitas: que no se dejen manipular para estar en un escenario. Que no naturalicen, se los pido por favor porque es un horror lo que he vivido en estos 13 años”, expresó.

Cacho Garay y Veronica Macías

“No sé si es incurable la enfermedad que me contagió. Tengo fisuras, problemas alimenticios, tengo miedo... Y no es porque esté loca como dijo su defensor. Yo no estoy loca, estoy asustada y muy triste. Lamento que mi familia se esté enterando de esto así, que me lo tuve que guardar”, resumió Verónica.

“Si yo tenía sexo con él, me iban a empezar a pasar cosas lindas, me decía. Después de eso, yo empecé a tener sentimientos con él”, contó sobre el inicio del vínculo con el humorista. “Él siempre me dijo: ‘A mi siempre me van a querer porque tengo muchos seguidores, soy amigo de jueces, todos me conocen. A vos no te va a querer nadie, vos no sos nada’, me decía”, recordó Verónica.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

