La historia de amor de Cacho Garay y Verónica Macías, la mujer que lo denunció por violencia de género

La historia de amor de Cacho Garay y Bamby Macías, la mujer que lo denunció por violencia de género (Foto: Revista Pronto)

Lo que parecía ser una historia de amor que había traspasado uno de los escollos más importantes, como la diferencia de edad, la relación entre Juan Cacho Garay y Verónica Bamby Macías terminó de la peor forma. La cantante lírica le efectuó una denuncia por violencia de género al humorista, quien fue detenido unas horas más tarde en su domicilio de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

En ese momento, en la vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre, los efectivos policiales hallaron cinco armas de fuego que fueron secuestradas, según detallaron luego las fuentes policiales que intervinieron en el hecho.

La relación entre ellos había comenzado en el 2010, cuando Verónica tenía solo 19 años y Garay 55. Desde ese instante entablaron una relación de amistad que los mantuvo en contacto hasta que en el 2014 formalizaron su vínculo y un tiempo después pasaron por el Registro Civil.

“Un día me vino a ver al teatro, nos hicimos amigos y después la amistad fue in crescendo. Impensadamente, surgió una relación. Al principio ella me mintió con la edad. Me dijo que tenía 21, pero era más chica. No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad porque la madurez no pasa por el almanaque”, había destacado Garay por ese entonces en una entrevista para la Revista Pronto.

En ese mismo reportaje, el humorista que conoció la fama en El Show del Chiste de Videomatch, el ciclo de Marcelo Tinelli, se había mostrado muy enamorado de su esposa. “Cuando la vi, me pareció ver a un ángel, me inspiró algo muy tierno. Bamby soñaba con que alguien la escuchara y eso me rompió el corazón”.

Más adelante, Garay había comentado que no pensaba volver a casarse (tiene 5 hijos de dos parejas anteriores). “Por el momento no está en los planes casarnos. Como todas las mujeres, ella quiere casarse. Es un tema conversable. ¿Y volver a ser padre? No, no me parece. Tener un bebé a los 59 años sería un poco irresponsable de mi parte porque un niño necesita padres con quien jugar. Igual, no está nada descartado: los mails a la cigüeña se los seguimos mandando”.

Y también había dado detalles del momento en el que conoció a la que fue luego su esposa. “Nos conocimos hace cuatro años. Ella ama la música y andaba cerca de los escenarios viendo a los artistas. Andaba con su guitarrita, buscando que alguien la escuche”.

Sin embargo, un tiempo después, finalmente pasaron por el Registro Civil y se mudaron a la provincia de Mendoza, porque ella es oriunda de Córdoba. Desde ese momento Garay la incluyó en sus espectáculos con los que recorrieron gran parte del país. Bamby es una cantante lírica que, según ella misma comenta en sus redes sociales, “ama lo que hace” y siente que estar en el escenario es su lugar en el mundo.

Si bien en el momento del encierro por la pandemia por Covid-19 fue un momento difícil para Cacho porque tuvo que suspender muchos de sus shows, la pareja salió adelante. Hace unos días sorprendió la denuncia policial efectuada por Bamby contra el humorista, aunque ella después de mucho tiempo rompió el silencio y contó el calvario que sufrió durante los últimos años.

Desde un refugio de mujeres en el que está viviendo en este momento, porque Garay no quiso abandonar la casa familiar que compartían, envió unos mensajes de audio al programa Vení mañana, de Telefe Córdoba. “Él se burló de seres queridos míos que sufrieron abusos y yo exploté. Ya venía agrediéndome, diciéndome que me iba a llevar una sorpresa. Él ya venía planeando todo. Me dijo que no iba a cantar nunca más en la vida. Pero yo reaccioné, me puse mal por lo que había dicho de mis seres queridos. Me dijo ‘callate, callate porque te mato, te tiro por el balcón’. Sentí mucho miedo y, la verdad, no sé cómo me salvé. Creo mucho en Dios y eso hizo que me salvara”, relató Verónica.

Más adelante, Bamby detalló que Cacho Garay había ejercido violencia sobre ella desde siempre. “Si yo me ponía mal por algo, me hacía sentir culpable. Me decía ‘callate’. He recibido vasos de agua en la cara, que es lo mínimo. Siempre con mucha violencia, haciéndome sentir miedo. Haciéndome sentir culpable de todo”, contó conmovida . y luego agregó: “La violencia era de todo tipo: física, sexual, psicológica. Recién tomé conciencia, cuando me hicieron las pericias, de que había naturalizado cosas que eran violencia pero que para mí era normal”, comcluyó.

En ese programa también contaron que Bamby encontró apoyo en alguien que no se esperaba. “Andrea, la exesposa de Garay y madre de uno de sus hijos que hoy tiene 20 años, se solidarizó con ella y celebró que al fin alguien denunciara al humorista por violencia”, revelaron los conductores del ciclo.

Desde el refugio en el que está quedándose estos días, Verónica posteó un sentido mensaje en sus redes sociales. “Hola, con este posteo solo quiero agradecer a todas las personas que me están brindando el mejor apoyo. Es un momento muy triste de mi vida. Me animé a contar por el apoyo de muchas personas y principalmente porque estoy viva. Quiero que no tengan miedo de hablar, de contar la verdad y principalmente no naturalizar la violencia de género”, cerró.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

