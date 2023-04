Cómo le fue al debut de Canta Conmigo Ahora con la conducción de Manuel Wirtz en reemplazo de Marcelo Tinelli

Comenzó Canta Conmigo Ahora con la conducción de Manuel Wirtz en reemplazo de Marcelo Tinelli (Video: Canta Conmigo Ahora, El Trece)

Este martes comenzó el primer programa de Canta Conmigo Ahora, por la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, con la conducción de Manuel Wirtz y sin Marcelo Tinelli al frente del ciclo, ya que el conductor se pasó a América, el reality de música arrancó con su tradicional performance.

Con 100 jurados en las gradas, en un formato ya grabado, en el primer día se presentaron 10 participantes que, como es habitual, tendrán que lograr que todos lo jurados se levanten de sus asientos, presionen el botón rojo y canten junto a ellos, para poder así, llegar a un lugar destacado en el podio de los ganadores.

Con un rating de 3,7 puntos de encendido, Manuel Wirtz dio inicio al nuevo ciclo, y en este caso él asumiendo la conducción del programa, cuando en las dos ediciones anteriores estuvo como integrante del panel de jurados. “Muy buenas noches familia, bienvenidos a este festival de emociones, de canciones, de artistas increíbles, que van a pasar por este escenario y que ustedes van a conocer. Quizás algunos vengan por primera vez, quizás algunos están tratando de acceder a esta posibilidad de que sus voces sean escuchadas en todo el país”.

Comenzó Canta Conmigo Ahora con la conducción de Manuel Wirtz en lugar de Marcelo Tinelli (Foto: Captura Canta Conmigo Ahora, El Trece)

Más adelante, con su característico humor, el músico reveló si estaba nervioso de comenzar esta nueva etapa en su carrera. “Me preguntaron si estaba nervioso y dije: ‘nahhh’”, reconoció mientras movía sus manos haciéndolas temblar en señal de ansiedad, lo cual despertó las risas de todos los presentes. “Estoy... estoy que me canto encima porque quiero disfrutar de este programa del cual soy fan, así que para mí es un placer muy grande, sobre todo estar frente a esos cien artistas también, muy pero muy talentosos, estos cien corazones diferentes, cien maneras distintas de sentir, de ver, de mirar. Por lo tanto, es lógico que suceda que no siempre estén de acuerdo, que no siempre piensen lo mismo que pensás vos en casa, que no siempre les pase lo mismo. Pero eso es lo bueno de este programa, que aquí estos cien maravillosos artistas van a decidir el artista que va a ser el ganador”, destacó a modo de presentación.

Acto seguido, el nuevo conductor se encargó de presentar los roles de los miembros del jurado. “Es hora de presentar al presidente, el señor Oscar Mediavilla”, y en forma risueña tuvo un intercambio con el productor musical. “¿Es Oscar con acento en la ó o en la á?” le consultó, a lo que el marido de Patricia Sosa le respondió: “Como quieras, como soy productor internacional en Chile me dicen Óscar pero acá en Argentina me llaman Oscar, señor Manuel”, aclaró entre risas.

Así presentó a todos los miembros del jurado y explicó que en esta ocasión 10 participantes iban a cantar y que solo 2 pasarían a la próxima ronda.

Con un emotivo discurso en el final del programa, Marcelo Tinelli anuncio a la ganadora de la segunda edicion del Canta Conmigo Ahora (Foto: Captura Canta Conmigo Ahora, El Trece)

Cabe recordar que en la última edición, que finalizó en diciembre del año pasado, se consagró campeona por primera vez una mujer. En ese momento, a la hora de votar, el público fue contundente. “Hay una ganadora”, anunció Marcelo Tinelli y mientras las dos concursantes finalistas aguardaban ansiosas que dijera sus nombres, el conductor anunció que la ganadora era Dámaris Sully. Así, la cantante callejera resultó campeona de la segunda edición de Canta Conmigo Ahora y se llevó los 10 millones de pesos.

