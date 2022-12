El reto de Marcelo Tinelli para una finalista de Canta Conmigo Ahora: “¿Dejaste de fumar?”

Canta Conmigo Ahora: El Reto De Marcelo Tinelli Para Una Finalista

Recta final absoluta en Canta Conmigo Ahora (El Trece). La segunda temporada está llegando a su definición y sólo queda que se terminen de definir quiénes competirán por el título en la emisión del próximo jueves, cuando se conozca al cantante o la cantante vencedora. El premio es de 10 millones de pesos, según anunció Marcelo Tinelli, y la expectativa es alta.

Este lunes fue el turno de Dámaris Sully, quien al igual que todos los competidores de la jornada, fue introducida por un tape en donde algunos de los 100 jurados del reality show destacaban sus habilidades y puntos altos.

“Una presencia única. En los dos minutos que canta, mira a los ojos de los 100 jurados”, dijo Bebe Contepomi. “Una de las participantes más completas del certamen”, la declaró Román el Original. “Ella es una chica que la misma calle le dio una experiencia tremenda”, terció José Luis El Puma Rodríguez. “La experiencia no es algo que se compre, es algo que se transita”, completó Patricia Sosa. “Nos enseñó que n hay que subestimar donde uno puede aprender o hacerse un gran profesional”, certificó Alejandro Paker. “Se merece un gran escenario, una buena tarima”, le deseó Fernando Bahiano Hortal. “Mi preferida... ¡perdón! Pero lo tengo que decir. Reúne todas las condiciones para ser la ganadora de esta segunda temporada”, cerró el uruguayo Sebastián Almada.

Dámaris Sully interpretó la canción "Cobarde" (Fotos: RS Fotos)

“Guau... ¡Te dan como ganadora, eh!”, rubricó Marcelo Tinelli una vez que finalizó el video y con Dámaris lista sobre el escenario para cantar. “Yo ni me veía ni pasando la primera ronda”, confesó ella. “Y mirá vos, ya estás ahí como candidata, también”, apuntó el conductor del ciclo. “Desde lo más profundo de mi corazón, les digo gracias. Es lo que más pongo en cada canción, les agradezco a todos, mis respetos y agradecimiento para todos”, le dijo ella al centenar de jurados.

“¿Te has cuidado la voz en estos días?”, quiso saber Tinelli al notar cierto tono ronco en su voz. “Sí”, dijo ella. “¿Dejaste de fumar?”, inquirió el conductor, en un tono paternal pero también como retándola. “Dejé de fumar”, le contestó Dámaris con cierta duda y una risita nerviosa. “¡Dejé de fumar!”, insistió mientras Marcelo la miraba y no le creía del todo. “Preguntale a mis amigas, sino”, pidió ella, mientras sus amigas, presentes en el estudio, asintieron desde la tribuna aunque no con demasiado énfasis.

“¿Sí? ¿Puedo confimar en la palabra de ella? Perfecto...”, dijo Tinelli, no muy convencido. “Yo no miento. La verdad, duela lo que duela, siempre”, cerró la cantante, ahora sí más segura y torciéndole el brazo al conductor. “¡Bueno! Me miró a los ojos como diciendo: ‘¿Qué me estás diciendo?’. Perfecto, no quedan dudas, no más preguntas, señor juez. ¡Tremendo!”, cerró Marcelo con el tema y dio paso a la música.

Damaris es una de las favoritas del jurado de Canta Conmigo Ahora (Fotos: RS Fotos)

Así las cosas, le dio forma a una versión bolerística de “Cobarde”, en la versión popularizada por Ángela Leiva. Con su presencia y su performance, convenció una vez más a buena parte del jurado y se hizo de 98 puntos, una calificación que empató a la de Gaspar Gigena, quien había cantado antes y había cosechado la misma cantidad de votos positivos. Pero El Puma Rodríguez, en calidad de presidente del jurado, se inclinó por Dámaris y de esta manera ella se quedó con el primer lugar del podio.

