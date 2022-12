Un jurado de Canta Conmigo Ahora hizo llorar a Tinelli: "Hay un antes y un después de Marcelo en mi vida" (Foto: Ramiro Souto)

Se encendieron las luces del estudio de Canta Conmigo Ahora y la característica voz de Marcelo Tinelli anunció que se venía el anteúltimo programa de la segunda edición del certamen de canto. Mientras los miembros del jurado se saludaron y abrazaron desde la tribuna, Marcelo les dijo risueño que se den mucho amor. “Y ustedes también en sus casas”, aseguró mirando a la cámara.

El reto de Marcelo Tinelli para una finalista de Canta Conmigo Ahora: “¿Dejaste de fumar?” Antes de su performance, Dámaris Sully recibió un llamado de atención de parte del conductor por un vicio que la perjudica VER NOTA

“Hoy vamos a conocer a los cuatro finalistas que mañana se disputarán el primer lugar en el podio de mejor cantante por 10 millones de pesos”, afirmó Tinelli. Y presentó a la primera participante en llegar al escenario: Dámaris Sully.

La joven de 27 años, que es cantante callejera de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, cantó “Q!uién como tú” y cuando finalizó el conductor, visiblemente emocionado, se agachó al piso y le hizo varias reverencias. La cantante hizo lo mismo y terminaron abrazándose en el suelo.

La sorprendente confesión de El Tirri a una participante de Canta Conmigo Ahora: “Estoy enamorado” Sin esperarlo, el primo de Marcelo expresó lo que siente por la cantante VER NOTA

Después, vinieron las devoluciones del jurado, que se mostró feliz de ver la participación de Dámaris.

Patricia Sosa, claramente emocionada, le dijo que ve a una chica que no le da lo mismo ser artista u otra cosa. “Te merecés pasar a la final porque lo conseguiste con esfuerzo y lo que tenés sobre tus espaldas es experiencia. No te van a mover fácilmente, estás parada, sos sólida, sos maravillosa”, le auguró la exintegrante del grupo La Torre.

Cena con los papás de Leo Messi y un descontrolado aliento junto a su hijo Lolo: así vivió Marcelo Tinelli la previa de la final del Mundial El conductor de TV se juntó con la familia del capitán de la Selección en un lujoso restaurante del país árabe, a horas del encuentro en Argentina y Francia. Además, a puro canto se dirigió al estadio para ver el partido VER NOTA

Por su parte, el Puma Rodríguez, comparó su performance con un juego en el que hay una sola oportunidad. “La diferencia es que en el juego hay azar y acá hay talento”, aseguró el presidente del jurado. “Y tú mereces estar acá en este englomerado artístico de la Argentina”, concluyó.

Oscar Mediavilla fue contundente: “A mí me da mucha emoción la gente que en vez de preguntar si hay una fórmula mágica, va y la busca, como hacés vos”.

Un jurado de Canta Conmigo Ahora hizo llorar a Tinelli: "Hay un antes y un después de Marcelo en mi vida" (Foto: Ramiro Souto)

Y el momento más emotivo de la noche lo protagonizó Rodrigo Tapari. “Hace un ratito, cuando veníamos para acá a acomodarnos te pedí una foto”, le dijo a Dámaris. Y agregó: “En este camino duro está la recompensa de hoy en día. Mi carrera es un antes y un despues de Marcelo Tinelli y a partir de Marcelo todo cambia, sabelo. Esto es mágico, nos das una carrera infinita”, dijo profundamente conmovido mirando al conductor, quien con los ojos llenos de lágrimas intentó mantener la compostura y no largarse a llorar. “Es un placer para mí estar este 21 de diciembre celebrando mi cumpleaños con tanta gente linda”, cerró el ex Ráfaga.

El jurado le puso el puntaje máximo: 100 puntos y se convirtió en la primera finalista del certamen.

El segundo participante en concursar fue Jano Piccardo y cantó: “Qué será”.

Locho fue el primero en comenzar con su devolución. “Me emociona todo. Son los tiempos de Dios, siento que cuando tenga 80 años le voy a contar a mis hijos noches como esta, así que bienvenido a mi vida”, le anticipó.

Cucho, en tanto, aclaró que no le gustó ese tema para esta instancia del concurso. “Vos das para más y con otra canción te hubieras lucido mucho más, pero sin embargo, te voté”, le confesó. Finalmente, el puntaje que obtuvo fue 63.

Facu Martínez, de Rosario fue el tercer participante de la noche del miércoles. Con una gran hinchada, se presentó muy feliz de estar en el escenario y cantó: “Vuelve”.

La primera devolución fue la de El Tirri. “Viene siendo muy sólido, me costó pararme de la silla hasta que entonó y dije: ‘ah, estás acá por algo’”, reflexionó.

Gladys le aseguró que lo ama. “Estoy profundamente enamorado de tu voz, soy tu fan”, le dijo.

El puntaje que obtuvo fue 90 puntos.

El próximo cantante fue Gaspar Gigena. “Un divino, yo lo siento como un hijo”, dijo Marcelo. Y continuó, risueño: “Me lo llevaría a casa para que juega al FIFA con Lolo”. El cordobés cantó “Por amarte así”.

En el momento de las devoluciones del jurado, Nacho Mintz, dedujo que quizás este no era el tema para Gaspar, pero que de todos modos el certamen agradecía que haya aparecido una voz joven como la suya. “Vos no tenés techo si te dedicás a entender que la voz necesita entrenamiento. Con la facha, tus dieciocho años y tu voz, no tenés límites”, le pronosticó.

Lorudes fue graciosa y emulando a Víctor Hugo Morales cuando relataba el gol de Maradona a los ingleses, le dijo: “¿De qué planeta saliste, barrilete cósmico?”.

Por su parte, el controvertido Alejandro Parker, exclamó: “Si bien la de hoy no fue tu mejor performance, porque te noté inseguro, igual te quiero agradecer porque nos despertás algo que supera a la magia, no hay una palabra para describirlo. Nos has interpelado a todos nosotros, estamos en carne viva cuando te escuchamos y te disfrutamos”.

El puntaje que obtuvo fue de 87 puntos. Y en ese momento, automáticamente, se convirtió Dámaris en la primera finalista.

Luego, fue el turno de la mariachi de González Catán, Lucía Belén Báez. La joven de 25 años cantó: “Como una loba” y con 99 puntos se convirtió en finalista.

Finalmente, cerró Lucas Barros, de Tucumán con su interpretación de la canción: “Amo” y emocionó a todo el jurado.

Seguir leyendo: