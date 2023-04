La hija de José Luis Gozalo rompió el silencio: “Mi papá nunca superó la muerte de Rodrigo”

La hija de Pepe Gozalo se quebró en vivo: "Mi papá nunca superó la muerte de Rodrigo" (Video: Secretos verdaderos, América)

La muerte de Rodrigo Bueno fue un shock para el mundo de la música tropical, en el año 2000, pero también para todo el público que lo seguía y amaba su música. Después de más de 20 años, sus canciones siguen vigentes y uno de los artífices de ese éxito fue su representante, José Luis Pepe Gozalo, quien falleció hace pocos días.

Desde España, en Asturias, fue su hija Analía quien dio la noticia a través de sus redes sociales. “Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz”, escribió su hija en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad”, concluyó su doloroso mensaje la arquitecta.

La hija de José Luis Gozago se quebró en vivo: "Mi papá nunca superó la muerte de Rodrigo" (Foto: Captura TV)

En un programa especial de Secretos verdaderos, el ciclo de América, Luis Ventura entrevistó a Analía. La arquitecta habló por primera vez en los medios sobre su papá. “Se fue en paz”, comenzó diciendo y enseguida contó que ella no esperaba este desenlace. “Tenía sus achaques, su diabetes y algunos problemas cardíacos, pero nadie esperaba que se muriera ahora. Yo había estado 15 días con él en marzo. Estuvimos solos los dos, las 24 horas del día, disfrutándonos y hablando de todo, y recordando historias desde el día que nací hasta hoy”, dijo visiblemente emocionada.

Acto seguido la hija del empresario de las bailantas contó cómo se sentía su papá viviendo en el país europeo. “Yo lo veía como que había revivido en España. El último tiempo que estuvo en Buenos Aires lo veía apagado y ahora es como que había vuelto a disfrutar de muchas cosas cotidianas”.

Cabe recordar que Pepe Gozalo se había radicado en Asturias y allí había empezado una nueva vida. Había elegido esa ciudad porque era donde pasaba sus veranos cuando era chico. “Su mayor deseo era morirse ahí, y quería ser enterrado junto a sus papás, que habían fallecido ahí”, destacó Any.

La hija de José Luis Gozago habló por primera vez: "Cuando se murió Rodrigo mi papá también falleció" (Foto: Instagram)

“Ojalá le hagan una despedida porque se lo merece, sé que a él le gustaría. Lo volvería a elegir como papá y me gustaría que supiera que estoy súper orgullosa de todo lo que ha logrado en la vida. Espero que la gente lo recuerde bien y no con esas manchas que le adjudicaron después de la muerte de Rodrigo”, reflexionó.

Enseguida, la arquitecta se puso a recordar cómo era la relación de su familia con el astro del cuarteto. “Rodrigo me parecía una persona muy especial, irradiaba luz. Era simpático, era chico y vergonzoso. Pero de la nada te hacía pasar un muy buen momento. Él estaba muy dedicado a su carrera y a su pasión, que era la música. Como familia, el éxito de Rodrigo lo vivimos como un logro, con mucho orgullo, por él y por mi papá. El despegue de su carrera fue en el Teatro Astral, en diciembre de 1999. Recuerdo que cuando mi papá me contó que había conseguido ese lugar, me decía que Rodrigo había empezado a los gritos por el teléfono. Era un logro impresionante haber llegado a la calle Corrientes”, recordó entre lágrimas.

Y luego agregó: “Mi papá lo adoraba a Rodrigo, tenía locura por él”. El recuento de los hechos, la llevaron a hablar del día fatídico en el que el cantante tuvo el accidente que le costó la vida. “Cuando se murió Rodrigo me llamó una amiga a las 3 de la mañana. Me dijo: ‘se mató Rodrigo’ y yo le dije ‘estás loca’, enseguida puse Crónica y vi todas las imágenes que estaban pasando. Llamé a mi papá y no me atendía. No lo lo podía creer, fue un shock. Mi papá nunca fue igual después de la muerte de Rodrigo. Las acusaciones que le hicieron no fueron reales. El día que murió Rodrigo mi papá también falleció, no fue nunca más la misma persona. Mi papá nunca lo superó y yo tampoco”, destacó muy conmovida.

Analía Gozalo: "Cuando se murió Rodrigo mi papá nunca más fue la misma persona" (Foto: Archivo)

Finalmente, la hija de Gozalo se refirió a las acusaciones que le habían hecho a su padre acerca del dinero que no le habría entregado a la familia del músico una vez que tuvo el accidente. “Lo que más me afectó es que dijeran que mi papá se había quedado con plata de Rodrigo, El único dinero que mi papá no le había dado era el de las ganancias del Luna Park, pero esa plata quedó en un banco porque había un proceso judicial y se la iban a dar a sus herederos”, relató.

Con respecto a Beatriz Olave, Analía fue contundente: “Mi papá la perdonó a Betty porque entendía lo terrible que era la muerte de un hijo”, finalizó.

Seguir leyendo: