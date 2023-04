El tierno gesto de Nicolás Cabré con la China Suárez tras su separación de Rusherking

Nicolas Cabré y la China Suárez

En más de una oportunidad, Eugenia La China Suárez fue señalada como la “mala” de la película. Y es que, tanto en su separación de Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, como en la de Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia y Amancio, se dijo que había sido ella la que había tomado la decisión de terminar con la pareja dejando a sus ex con el corazón roto. Sin embargo, está claro que el final de la historia que unió a la actriz devenida en cantante con Rusherking no estaba en sus planes. Y que ahora es ella la que llora por amor.

De hecho, tras la confirmación de la ruptura, la actriz le respondió a una seguidora asegurando que sus sentimientos por el santiagueño seguían intactos. “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada”, le puso la mujer haciendo referencia a la entrevista que la actriz dio el Noche al Dente, por América, y en la que contó los inicios de su relación y el gesto que la hizo ver que quería un futuro al lado del músico. “Sigo muy enamorada”, respondió entonces ella.

Así las cosas, este sábado la ex Teen Angels publico en su cuenta de Instagram varias fotos junto a sus hijos, en las que se la veía jugando con ellos, y puso una palabra que los definía: “Amor”. Pero sus seguidores no dejaron pasar la expresión de tristezas de los ojos de la China, que había decorado sus mejillas con el dibujo de dos frutillas. Y uno de los primeros en comentar el posteo fue Cabré, quien le puso un emojie de un corazón.

El posteo de la China Suárez y el comentario de Nicolás Cabré

De inmediato, muchos seguidores de Suárez empezaron a manifestar su deseo de que Eugenia vuelva con el actual director de Tom, Dick and Harry, que por estos día se encuentra trabajando en México. “Yo creo que vos aún la amás, ella se merece que la amen y cuiden”, le escribió un internauta al actor. En tanto, otros hicieron referencia a la fama de seductor de Cabré marcando su buen tino a la hora de manifestarle su cariño a su ex.

Después de varios indicios en redes sociales que generaron rumores de ruptura, en la noche del jueves fue la propia China quien anunció el final de su noviazgo de casi un año con Thomas Nicolás Tobar, tal el verdadero nombre del intérprete de Perfecta. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó en su cuenta junto a una imagen en la que se la ve acariciando el brazo del cantante.

Minutos antes, la actriz y cantante había compartido un video que muchos de sus seguidores interpretaron como una pista del anuncio. “¿Después? No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian; después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades”, se escuchaba decir a una persona en una charla motivacional.

Por su parte, el trapero santiagueño también habló del anuncio de su ex y expresó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

