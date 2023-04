Duki interrumpió su show en Honduras para frenar un disturbio: “¡Soltalo, wacho!”

Duki paró el recital de Honduras para poner orden (Instagram)

El miércoles pasado, Duki brindó un show junto a Bizarrap en el estacionamiento del Hotel Clarión de Tegucigalpa, en Honduras, como parte del Pepsi Fest 2023. Era la primera vez que el argentino se presentaba en ese país, por lo cual el entusiasmo del público era mayúsculo. Sin embargo, en medio del recital, el trapero se enfureció a ver un forcejeo entre un fanático y una persona de seguridad. Y no dudó en interrumpir por unos minutos el espectáculo, para frenar el disturbio y dirigirse a sus seguidores.

“Tranky, tranky, tranky...”, empieza a decir el artista en medio de su presentación, al ver que una persona había intentado saltar las vallas de seguridad. Y luego, al notar la manera en que el personal del lugar intentaba detenerlo, se enfureció: “¡Eh, eh, eh! ¡Soltalo wacho, está todo piola! ¡Soltalo, no lo agarrés, está todo piola! Tranquilo, ey, tranquilo. Él es mi jefe de seguridad, si dice que está todo piola, está todo piola. ¡Qué no lo agarre así!”.

Frente al desconcierto de gran parte del público que no había llegado a ver el incidente, el cantante explicó la situación y les dio un mensaje a sus fans. “Tranquilos todos, tranquilos todos. La seguridad está haciendo su trabajo. El que se metió fue él. No da que lo saquen, pero tampoco está bien lo que está haciendo. No me tienen que aplaudir a mí, es algo que tiene que hacer cualquier persona. Así de simple”, dijo mientras el público lo ovacionaba aprobando su actitud como mediador.

Enseguida, Duki se dirigió al joven que había intentado acercarse a su ídolo generando el enfrentamiento. “Volvé a tu lugar. Mil disculpas. La mejor”, le dijo. Y, recién entonces, retomó su recital que finalmente pudo desarrollarse sin inconvenientes.

Duki se encuentra haciendo una serie de presentaciones con Bizarrap, con quien grabó Music Sessions #50

Con solo 26 años, Duki es uno de los artistas argentinos con mayor impacto internacional. Nació el 24 de junio de 1996. Su nombre es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. Su mamá, Sandra es abogada y cantante aficionada. Su papá Guillermo es diseñador gráfico y tuvo varios empleos, hoy trabaja con él Su hermano mayor, Nahuel es ingeniero de sonido y su hermana menor, Candela es influencer en redes sociales como Knd.lomba.

A los 18 años se fue de su casa. Le aseguraba a su madre que sería músico y ella le contestaba: “¿Y cuál es tu plan b?”. “Una vez estábamos cenando y en chiste dijeron que yo iba a ser el último en irme de casa, porque yo no había terminado el secundario, nada. Mi hermano egresado del Colegio Nacional; mi hermana nunca se llevó una materia... me mojaron la oreja. Yo me enojé, me fui, no volví. Me fui al estudio. Pasó que después de un tiempo decidí agregar a mi mamá a mi equipo de trabajo y, aunque nos matemos todos los días, la amo y sé que es una persona que nunca me va a traicionar y querer el mal para mí”, había contando en una nota con Filo News.

Comenzó a trabajar en una farmacia y con su primer sueldo se compró una campera del AC Milan. Durante un tiempo trabajó como repartidor de comida. Encontró su pasión por el trap casi por casualidad, una noche en Puerto Madero, cuando con apenas 16 años vio a un grupo de chicos improvisando rimas. Entonces empezó a a llamar la atención de todos en el Quinto Escalón, una competencia de improvisación callejera que se realiza en Parque Rivadavia y se convirtió en el más importante de América.

