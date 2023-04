El adelanto de la nota de Ulises Jaitt a Jey Mammon: “Yo tengo la manera de demostrar que lo conozco desde los 16 años”

El adelanto de la nota de Ulises Jaitt a Jey Mammon

Luego de haberle dado entrevistas a Jorge Rial y Baby Etchecopar, Jey Mammón habló con Ulises Jaitt para dar su versión tras la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. En LAM (América) emitieron un breve adelanto de la charla completa que podrá verse a partir de este jueves 6 en las redes sociales del hermano de Natacha Jaitt.

“Juro por Dios, por mi padre, por la memoria de mi padre, que tiene más valor, porque él para mi es todo... Juro por la memoria de mi padre que soy inocente”, es lo primero que se le escucha decir al exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) en el minuto que dura el fragmento que Jaitt le cedió al programa conducido por Ángel de Brito. “Pero hay gente a la que no le va a bastar esto que estoy diciendo”, agregó.

“¿Cuál sería el movil de Lucas?”, le preguntó Jaitt. “Yo te puedo decir lo que a mi me parece, pero para mi antes es importante destacar que la falsa denuncia, en cuanto a que él dice: ‘Yo, a mis 14, que pasó esto, esto y esto’... Yo después tengo la manera de demostrar que lo conozco a él, con sus 16 años, lo conozco, porque él dice que a los 14 hay una persona mayor que lo entrega, eso figura en la causa. Lo entrega porque según dice él, ‘a él le gustan los nenitos’, una cosa absolutamente desagradable...”, responde Mammón y ahí finaliza el adelanto.

Jey Mammón

Hace casi dos semanas tomó estado público la denuncia de Benvenuto. En la Justicia, la causa prescribió a finales de 2020 y ahora ambos protagonistas empezaron a manifestarse en los diferentes canales de comunicación. Después de las entrevistas que dio el conductor, el denunciante acudió a un vivo de Instagram que transmitió en la tarde de este miércoles 5 para contar su punto de vista.

“Qué difícil esto, pero estoy fuerte. No es la primera que vez que tengo que sacar fuerza de donde no tengo y plantarme para decir cómo son las cosas”, señaló el patinador al comienzo de la transmisión, mientras tomaba un té y saludaba los mensajes de aquellos que se acercaban a la transmisión.

“Nos amanecimos todos con una nota de audio que yo ya dije que existía y mi abogado ya contó en todas las notas”, señaló respecto al material difundido en Basta Baby. “Voy a empezar a mencionar cosas del pasado para que entiendan cómo se une a esa época de mi vida”, continuó.

“Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata bandas de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar”, admitió. “No me basta una condena si un 31 brindan con su familia, si caminan por la calle y yo pago años de terapia, de internaciones. Entonces cuando ellos quedan libres a mí me da una crisis nerviosa, por eso después de estos mensajes que yo mando, tuve dos intentos de suicidio”, reveló.

Lucas contó cómo era el vínculo con Jey Mammon

“Yo necesito más ayuda psicológica, pensé que podía tomarme una pastilla y estaba la solución ahí. Yo me doy cuenta que aún me siento culpable, y cuando hablo de alguno de todos ellos, porque para mí están todos en la misma bolsa, por más que me hayan hecho o más daño, no los veo individualmente, veo el dolor que me causaron”, expresó. Y respecto al audio en cuestión, manifestó. “Fue una noche donde le hablé a todos mis abusadores. Si le hubiera hablado de lo de los 14, lo tendría que haber mandado bien a las concha de su madre. Obvio que fui irónico”, aclaró.

Luego, se refirió puntualmente a su vínculo con Mammon: “Durante mucho tiempo me sentí culpable por esa primer noche en la que estuvimos juntos y él me viola”, aseguró y aclaró que no le parece extraño que Jey “no sepa o le de igual tenía 18, 14, 15 o 16, porque en esa época él estaba destruido emocionalmente, era una persona depresiva. Escabiaba todo el día, estaba fumado las 24 horas, por eso no me extraña que él no sepa lo que me hizo”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

