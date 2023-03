Marianela Mirra criticó a Marcos, ganador de Gran Hermano, y a sus seguidores: “Me aburren”

Marianela Mirra criticó a los fans de Marcos Ginocchio

Marianela Mirra conoció parte de la fama tras ganar la edición 2007 de Gran Hermano. Y desde que el reality show se reactivó en octubre del año pasado, se convirtió en una comentarista de las distintas situaciones a través de sus redes sociales. En las últimas horas, volvió a cargar contra Marcos Ginocchio, campeón de la última edición tras obtener el 70,83% de los votos en la final que disputó ante Nacho Castañares.

Lo que ocurrió es que semanas atrás, Mirra había criticado a Marcos por distintas actitudes, hasta llegar a tildarlo de “misógino”. Y ahora, los fans del salteño la cruzaron en las redes sociales tras consumarse su triunfo. Es por eso que la anterior ganadora decidió responderles a través de su cuenta de Instagram.

“Me aburren. Esta cuenta vuelve a ser privada. Ni me hace feliz ni tengo porque llorar porque a un tal ‘Marcos’ gane GH. Yo tuve mi momento único en la historia, lo viví y disfruté a lo grande, hoy mi vida es más que eso”, dijo a través de una Instagram Story.

Las críticas de Marianela Mirra a Marcos y sus fans (Fotos: Instagram)

“Cómprense una vida, ah cierto, ¿que ganaron ustedes? Ya son parientes del Primo? ja besos!”, cerró la ex Gran Hermano en una primera publicación.

Un rato después compartió otro mensaje en la misma línea. “Tarde o temprano, somos todos descartables, ¿pero ustedes? Ustedes, los que se ponen locos, insultan, se enferman con alguien que no conocen, son lo último de la cadena alimenticia”, disparó Mirra con ironía. Mucho antes de la final de este lunes, Marianela había expresado que le aburría el juego en la casa. E incluso opinó sobre una situación que vivió el salteño con las chicas de la casa. “El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, había dicho.

“¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder. Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, agregó en ese sentido.

Otra de las apuntadas por la tucumana a lo largo del reality show, fue Julieta Poggio, otra de las protagonistas de la final. Incluso fue más allá en sus apreciaciones y criticó al casting realizado por la producción hecho para esta última edición. “Gran Hermano eran los de antes, todos lindos, carismáticos e inteligentes. Proponíamos temas que abarcaban familias enteras. Pasó el tiempo, esto es el reflejo de la sociedad de hoy, para bien o para mal no es comparable porque pasaron 15 años, pero quiero decirles a mis compañeros que los amo y los extraño”, había dicho.

Marianela Mirra también criticó a Julieta Poggio

“Juli Poggio es actriz y no sabía jugar al ‘dígalo con mímica’. La quiero pero solo es linda che”, sostuvo implacable con la participante a la que llaman Disney adentro de la casa. Y luego disparó: “Welcome fama low” (Bienvenida fama bajo costo). Acto seguido, Marienela escribió otro mensaje para responderle a aquellos que señalan que está enojada por estar afuera de Gran Hermano. “Chicos, amor y paz. Estoy tan divertida de dar mi opinión por acá sin sentirme cohibida, déjenme de joder con los enojos, es corta la vida para andar enojándose”.

Lejos de quedarse callada, la exganadora reflexionó acerca de los dichos de Martina, quien había asegurado que las propuestas que había recibido luego de salir de la casa de Gran Hermano no habían sido las que ella esperaba. “La única forma de entender lo que sucede en el juego es que tienen un público muy joven, tan joven que ni a los boliches van, por eso no tienen trabajo”, aseguró Marianela, en referencia a las presencias que realizan algunos participantes en diferentes locales nocturnos.

