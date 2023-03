El enojo de Anamá Ferreira por un polémico tuit de Laura Ubfal sobre los tres finalistas de Gran Hermano: pidió que intervenga el INADI

Anamá Ferreira y Laura Ubfal

Laura Ubfal generó polémica en Twitter luego de que expresara su opinión respecto a una foto de los finalistas de Gran Hermano, Julieta, Nacho y Marcos, en la última cena que tuvieron con Santiago del Moro. La panelista de El debate del reality se refirió a los 3 participantes cómo “una sociedad blanca y perfecta”.

“La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos”, escribió Laura Ubfal en su red social citando una foto que el conductor del programa más visto de Telefe publicó este domingo cuando entró a la casa para compartir una comida con los finalistas.

El comentario causó todo tipo de reacciones en el público que sigue el reality. Ubfal retuiteó un mensaje de una seguidora que la apoyaba: “Acá veo mucha gente que le cuesta interpretar un texto, y una ironía ni te cuento... Coincido en todo con lo que dice... es una final aspiracional, es lo que todos quieren ser!”. A ese mensaje, Laura agregó: “Muy buena comprensión de textos. ¡Felicitaciones!”.

El tuit que publicó Laura Ubfal

Por su parte, Anamá Ferreira reaccionó de manera furiosa por lo que leyó, le pidió al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que intervenga.

“¿Es en serio este Tuiter? ¿Es de Laura Ubfal? Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet 950 mil dólares. ‘UNA SOCIEDAD BLANCA Y PERFECTA’ ya tiene que actuar el @inadi urgente sos una racista @laubfal” (SIC), fue el mensaje de Anamá, cargado de indignación.

El tuit de Anamá Ferreira

Luego, Ferreira fue por más e insistió: “Sinceramente me da tristeza cuando una periodista dicen que Una sociedad Blanca y perfecta , de que estamos hablando de racismo,porque no quedó morochos a la final mi dios que furia tengo ya tiene que actuar de oficio algún juez”.

Entre los comentarios que le dejaron a Ubfal, que fue tendencia en Twitter por este motivo, se pudo leer: “Chicos ¿qué le pasó a la ubfal? ¿Sociedad blanca y perfecta? Pasó hitler y le dijo che no da”, “‘Una sociedad blanca y perfecta’. El Führer estaría orgulloso de esta señora!”, “Los que defiende a Ubfal diciendo que lo de ‘sociedad blanca y perfecta’ es una ironía, ¿Que se fumaron?”, “Sociedad blanca y perfecta, da Alemania 1944″.

Otro tuit de Anamá contra la panelista de GH

Anamá Ferreira sufrió el bullying desde chica. En una entrevista que concedió hace un tiempo a Teleshow, la modelo había contado lo mal que lo había pasado en su adolescencia. “No sabría asegurar qué resultaba más doloroso: si los golpes de puño que solía repartir en el patio de la escuela cuando alguien me exigía saber por qué mi madre y mi hermano eran blancos y yo negra, o las noches de baile en las que planchaba como loca porque los chicos me obviaban. A los brasileños les gustan las mujeres de caderas fuertes y piernas gordas”, describió. “Ser alta y flaca era la maldición”, relató recordando las burlas que la taladraban. “Lloraba todas las noches acostada en mi cama. Me miraba las piernas y pensaba: ´¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?!”, repasó acerca de esos días grises.

Sin embargo, la vida le jugaría una grata sorpresa. Llegó a la Argentina y se convirtió en una de las modelos más reconocidas del país. Pero a pesar de su éxito, Anamá no dejó de sufrir la discriminación por el color de su piel muchas veces en su vida.

Hace unos años vivió un episodio que le causó un disgusto enorme con Adriana Aguirre. Todo ocurrió en el ciclo que conducía Edith Hermida, Está en tus manos, por El Nueve, cuando en medio de un juego al aire la modelo estaba contando algo que le había ocurrido y la vedette le pidió que continuaran jugando. “Basta de hablar, mono”, le había disparado. Anamá en ese momento se quedó paralizada.

El comentario racista no le cayó nada bien y, al regresar del corte publicitario, la conductora explicó que Ferreira se fue ofendida por lo que le dijo Aguirre. “Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien”, se defendió Adriana en ese momento. Más adelante, fue el INADI quien emitió un comunicado exigiéndole a la vedette unas disculpas públicas.

