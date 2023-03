Diego Leuco: “Me contrataron para dar una charla de política en un cumpleaños”

Diego Leuco y la insólita charla que dio de política (América)

Conducciones de eventos, presencias en boliches, acciones en redes sociales o animaciones de fiestas privadas son algunos de los tantos “curros” que los famosos reconocen tener fuera de los medios de comunicación para sumar ingresos extra. Sin embargo, en algunos casos reciben propuestas de los más insólitas, como la que relató Diego Leuco en el living de Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por la pantalla de América.

Después de negar que le molestar el apodo de “Leuquito”, que sus compañeros de trabajo utilizan para diferenciarlo de su padre, Alfredo Leuco, el periodista aseguró: “Es muy difícil que me joda algo”. Entonces, el actor aprovechó para hacerle una pregunta sobre un dato que hasta ahora no había salido a la luz. “¿Es verdad que fuiste contratado en una exclusiva mansión de Barrio Parque, hace un tiempo, para un evento privado en el que no tenías que hacer ninguna actividad artística?”, le consultó Dente. Y, a modo de chiste, remató: “¿Sos stripper?”.

En ese momento, Leuco esbozó una sonrisa y explicó la situación. “No era en Barrio Parque, aunque hubiera estado bien que hubiera sido ahí. E hubiese ido igual. Fui a hacer una charla de política pero en un cumpleaños...Era una cosa rarísima. Fue debut y despedida: me sentí muy sucio”, dijo el periodista. Y agregó irónico: “Fue lo más parecido que tuve en mi vida a eso que planteás”.

Luego, Diego desarrolló su sensación. “Fue ir a dar una charla en un contexto muy raro, con la gente muy cerquita”, dijo para explicar su incomodidad. Y contó que lo que hizo fue explicar cómo veía el país, que es la pregunta que le suelen hacer. ”Alguien le regaló a otro por su cumpleaños la charla política de la noche”, agregó tentado de que tuvieran ese dato de su vida.

Diego Leuco en Telenoche con Luciana Geuna

El actual conductor de Antes que nadie, por Luzu TV, también habló de lo que fue su salida de Telenoche, el noticiero central de ElTrece que conducía con Luciana Geuna. “Yo estoy muy bien y muy contento. Es una decisión mía total que hace ya mucho tiempo que yo sabía que en algún momento iba a tomar. La idea era distanciarme un poco, que tampoco es dejar ni abandonar, pero sí transformar un poco las prioridades que yo tenía en mi carrera que eran muy distintas a las que tengo en mi vida”, empezó diciendo.

Y continúo: “Quería distanciarme de la política y de la cosa más periodística o más tradicional. Me quiero despegar un poco. Yo toda la vida supe que me tiraba un poco más la conducción, el entretenimiento. Yo laburo de esto porque me encanta, porque soy feliz, porque en un estudio estoy mejor que en mi casa. Y cuando siento que ya aporté todo lo que podía aportar y siento que mi interés o mi camino va por otro lado, trato de dar un paso al costado por mí y por el producto en el que estoy también”.

Finalmente, Leuco habló de cómo influyó en él la caída en la audiencia del noticiero. “Tuve una época de mucha adicción al rating. De hecho, lo tenía en el celular y seguía el minuto a minuto en un monitor. No está bien, no se lo recomiendo a nadie. Sí, por supuesto, quiero medir más que la competencia porque de eso se trata. El que vende remeras quiere vender muchas remeras, nosotros hacemos televisión y queremos que la gente nos mire”, concluyó.

