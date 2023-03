L-Gante reveló cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria: “Trabajo de lo que me gusta”

L-Gante reveló cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria (Video: TikTok)

L-Gante está cerrando su gira por Europa y uno de sus últimos shows en esta vuelta fue en Madrid, España. Así las cosas, en el día previo a su regreso a la Argentina, el cantante estuvo paseando por la capital española y fue interceptado por el influencer español Lost Cristian, quien le suele preguntar o plantear desafíos a personas anónimas que se va cruzando por la calle.

En sus videos, este creador de contenido tiene una sección en el cual pregunta sin vueltas: “¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria?”. Algunos le contestan sin problemas, otros prefieren pasar. Pero en su encuentro con el cumbiero, obtuvo una respuesta. De movida, se percibe cómo Lost Cristian lo desconoce y por eso es que le pide que se presente. “L-Gante Keloké. Directamente de Argentina”, dijo el nacido como Elián Ángel Valenzuela.

A continuación, el español le hizo la pregunta en cuestión y sorprendió al argentino nacido en la localidad bonaerense General Rodríguez. “Eh, la verdad, no tengo idea. Tengo un poco en la cuenta, otro poco en...”, comenzó respondiendo L-Gante. Pero fue interrumpido por el influencer, que lo ayudó a contestar. “¿Vamos a decir más de 200 mil euros?”, lo orientó. “Y... sí, ponele”, dijo el papá de Jamaica, sin dar más detalles.

L-Gante fue abordado por el influencer español Lost Cristian en Madrid

“Vale, ¿y a qué te dedicadas?”, quiso saber Lost Cristian. “Soy artista, hago música. Y gracias a Dios trabajo de lo que me gusta”, le respondió el argentino. “Te deseo lo mejor tío, muchas gracias”, cerró el creador de contenido y el video en cuestión, publicado en Tik Tok, se volvió viral rápidamente y en poco tiempo sumó cientos de miles de reproducciones y comentarios.

A fines de febrero, el periodista Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live, comenzó a detallar los pormenores de una fotografía que había subido el cantante a sus redes: allí se lo veía sentado al volante de una Ferrari 458 Italia. “Me contaban hoy un dato que a mi por lo menos me llamó la atención, L-Gante se compró un auto en las últimas horas y la cifra que me daban es un delirio total pero lo tengo chequeado”, explicó.

Según la información brindada, “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”. Es que el cantante es reconocido por mostrarse siempre con automóviles muy particulares, como la limusina Chrysler 300C, un Jeep Grand Cherokee SRT, una Porsche Cayenne, un Hummer H2, un Mercedes-Benz Clase E, o incluso un Audi TT.

L-Gante a bordo de una Ferrari que se compró

“Me contaban que L-Gante se gastó para la compra de este vehículo 569 mil dólares, te dije que era una guasada de plata”, continuó Etchegoyen, quien luego siguió: “Te doy más datos: el auto estaba publicado en Mercado Libre y es una Ferrari negra de modelo 458 Italia 4.5, esos datos me daban esta mañana, lo que no sé cómo hizo es para darle todo el billete junto con la restricción de dólares que hay en la Argentina”.

Según detallaron, ese modelo se fabricó entre los años 2009 y 2015 y la venta en la Argentina comenzó en diciembre de 2010 a un precio de 485.000 dólares, de los cuales se habrían vendido una docena. Sin dudas, un precio mucho más bajo de lo que terminó pagando el cantante para poder tenerlo como parte de su flota.

Seguir leyendo: