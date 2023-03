Red Hot Chili Peppers vuelve a Argentina: dos álbumes nuevos y 40 años de trayectoria

Red Hot Chilli Peppers vuelve a la Argentina (Foto: Gentileza Red Hot Chilli Peppers)

Cultores de una energía tan funk como punk, el trayecto de Red Hot Chili Peppers está plagado de encuentros, desencuentros, idas, venidas, adicciones, muerte y muchos clásicos que quedarán para siempre y que todavía se siguen cantando.

Lo que comenzó en los tiempos muertos del colegio y experiencias incipientes en otras bandas, se terminó estableciendo como un estilo de vida para todos ellos: el vocalista Anthony Kiedis, el bajista Michael Peter Balzary, más conocido como Flea; el baterista Jack Irons y el guitarrista Hillel Slovak, quienes a fuerza de actitud y potencia se convirtieron de inmediato en animadores del circuito underground de Los Angeles. Esa fue la formación inicial del grupo que, sin embargo, al firmar su primer contrato discográfico se desintegró.

Irons y Slovak decidieron retornar a su seminal grupo llamado What Is This?, mientras que los otros dos incorporaron al baterista Cliff Martinez y al guitarrista Jack Sherman para darle forma al debut titulado The Red Hot Chili Peppers.

En esta oportunidad, la banda anunció que regresa a la Argentina. Con su formación clásica (Antonhy Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith) la visita se concretará en el marco de la gira mundial, en la que están presentando dos álbumes nuevos y de paso, celebrando los 40 años de trayectoria del grupo.

Presentado por Flow, el show se realizará el viernes 24 de noviembre en el Estadio River Plate. La novedad son las nuevas canciones incluidas en dos álbumes. Tras la reincorporación del venerado guitarrista John Frusciante en 2019 luego de 10 años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos con el material de sus sesiones en el estudio: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. A fines de 2022 anunciaron una gira mundial con su formación más hitera, confirmando fechas por Norteamérica y Europa para presentar las canciones nuevas así como para festejar nada menos que su aniversario número 40.

Así fue como en ese momento, los rumores por la etapa sudamericana del tour no pararon de crecer desde noviembre del año pasado, cuando se viralizó un video del baterista de la banda, Chad Smith, asegurándole a un fan argentino que volverían a tocar en el país en el 2023. Las fechas anunciadas a comienzos de marzo en Brasil reavivaron el sueño que hoy se convierte en realidad.

Desde 1993, cuando hicieron su debut en vivo en el país, la banda vino en siete ocasiones, mientras su público fiel crecía en números y se sumaban nuevas generaciones de fans. La última vez fue en el año 2017, cuando cerraron el festival Lollapalooza.

En esta ocasión, el show en River promete ser la oportunidad para reencontrarse con los Red Hot y ser parte del cruce entre la adrenalina de sus estrenos y el paso obligado por los clásicos, enlazados a recuerdos de diferentes etapas en la vida de sus miles de fans. Una mezcla de generaciones que disfrutarán de una de las bandas más populares de los últimos tiempos.

Hay una preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del lunes 27 de marzo a las 10 am (por 48 hs. o hasta agotar stock). Venta general a partir del miércoles 29 de marzo a las 10 am. En ambos casos, la única platafoma oficial de venta será Allaaccess.com.ar y los tickets se podrán adquirir en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA.

