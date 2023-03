La angustia de Marta Fort tras sufrir un hackeo en sus redes: “Les escribieron a todos mis contactos”

Marta Fort se mostró preocupada por el hackeo en sus redes sociales.

Marta Fort al igual que su hermano Felipe utilizan sus redes sociales como un medio de contacto directo con sus fanáticos o con quienes amaban a Ricardo para compartirles cómo es su vida y los proyectos o viajes que realizan.

Siguiendo el legado que les dejó su papá, Marta ama viajar a Miami con amigos y en su cuenta de Instagram donde tiene casi un millón de seguidores, hace público cada plan que realiza. Aunque en las últimas horas, la influencer se dio cuenta de que le habían hackeado su cuenta mientras ella disfrutaba de Lollapalooza, el festival que se realiza cada año en el país y cuenta con la visita de artistas de todo el mundo.

Una vez solucionado el problema, lo primero que hizo Marta fue llevarle tranquilidad a sus fanáticos aunque los alertó para que no les pase lo mismo: “Ya recuperé la cuenta. Gracias a todos los que difundieron por seguridad, ya que les estaban escribiendo a todos mis conocidos sus datos para hackearle la cuenta también. A continuación muestro lo que me pasó”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram, con angustia por lo que había pasado.

A Marta Fort le hackearon el Instagram (@martacfort)

“Me escribió una amiga por Instagram que había perdido el teléfono y que necesitaba mi iCloud y mi contraseña para rastrearlo y yo confié y le pasé todos mis datos”, relató la influencer dejando a la luz el modus operandi de los estafadores que ingresaron a su red social. “Seguido a eso, entro a mis chats filtrados de mis seguidores y me escribe esta chica diciéndome que tenga cuidado con la cuenta de mi amiga porque a ella le hizo lo mismo y le intentó hackear la cuenta”.

Luego, en otra historia de Instagram, Marta compartió los chats que intercambió con otra usuaria que la alertó aunque en ese momento ella ya había perdido el acceso a su cuenta porque efectivamente la habían hackeado. “Hola. No sé si estás al tanto o no. Seguro esto capaz ni lo ves, pero vi que sos amiga de esta chica que me estaba tratando de hackear mi Instagram”, la alertó la usuaria y ahí comenzaron los problemas para la hermana de Felipe, que terminó perdiendo el acceso a su cuenta.

Los mensajes que subió Marta Fort (@martacfort)

Al recibir la alerta de la desconocida, la influencer avisó a sus allegados preocupada por la situación porque no sabía quién decía la verdad y quién le estaba mintiendo: “Se lo mandé a mi amiga porque realmente pensaba que era ella hasta que me dijo que a ella la hackearon y para cuando me doy cuenta ya me habían cerrado la cuenta”, confesó frustrada.

“En ese tiempo, le escribieron a todos mis contactos preguntándoles por información para hacerles lo mismo. Ya difundí lo ocurrido a algunos de mis contactos pero lo digo por acá para que ustedes sepan y que no les pase lo mismo”, cerró Marta Fort confirmando que hubo final feliz pero que, de todas maneras, vivió un momento de desesperación hasta que pudo recuperar su perfil.

Marta Fort compartió las pruebas del hackeo (@martacfort)

Cabe destacar que esto no es un hecho aislado sino que, por lo contrario, fueron varios los famosos a quienes intentaron hackearles sus cuentas. Incluso algunos nunca las recuperaron. Actualmente se utilizan recomendaciones para evitar que esto suceda; como por ejemplo, la cuenta verificada, o la autenticación en dos pasos y siempre se sugiere no dar información personal para evitar este tipo de inconvenientes.

Seguir leyendo: