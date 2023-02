Las fotos de las vacaciones de Martita Fort en Cancún, a poco de cumplir 19 años

Martita Fort disfruta de unas vacaciones en Cancún

Los hermanos Martita y Felipe Fort cumplirán 19 años este sábado 25 de febrero. Faltando poquito para esta fecha especial, la joven influencer compartió con sus cientos de seguidores de Instagram unas postales de sus vacaciones en Cancún, México. Anteriormente habían realizado una escapada a Miami.

“Últimos días con 18″, escribió la hija de Ricardo Fort en la red social al publicar varias imágenes luciendo una bikini de color coral con detalles de piedras y piezas. En esta escapada que realizó con su hermano y sus amigos aprovecharon para visitar diferentes lugares, como Costa de Mujeres. Seguramente, festejarán su cumpleaños con una gran fiesta rodeados de sus seres queridos.

Esta época del año tiene sabor agridulce para Martita y Felipe, ya que también se cumplió el primer aniversario de la trágica pérdida de Gustavo Martínez, quien falleció el 16 de febrero del 2022 luego de haberse arrojado desde el balcón del piso de Belgrano en el que vivía con los mellizos, días antes de que ellos cumplieran la mayoría de edad.

Martita Fort

“Un año ya sin vos”, escribió Martita en su cuenta de Instagram el jueves a última hora desde Miami, donde se tomó un tiempo para volcar una carta que le escribió al personal trainer que había sido pareja de Ricardo Fort durante seis años. “Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño”, aseguró la joven.

Y también se refirió a la enfermedad que tenía Gustavo, quien había sido diagnosticado con un principio de Alzheimer que se potenció por la pandemia. “Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabés. Me hiciste crecer mucho en muy poco tiempo y como estuviste para mí en tus momentos de claridad, después nos tocó a nosotros en conjunto con Marisa ayudarte cuando esta enfermedad que negabas, avanzaba”, sostuvo la joven que mencionó también a su incondicional niñera Marisa López, quien continúa al de los mellizos junto a Martínez, y los cuida desde que nacieron.

Martita Fort

En su carta, Martita hizo una declaración relevante sobre el vínculo que mantenía con Gustavo Martínez cuando todavía vivía Ricardo Fort. “De chiquita era más apegada a vos que a mi papá”, destacó la joven. Y agregó, desde el dolor: “Por esos momentos lindos es que yo elijo darte un lugar en mi corazón más allá de cómo me hizo sentir tu final”. Por último, señaló: “El amor más puro es el que se demuestra a puertas cerradas”.

En una entrevista con Teleshow, la joven aseguró que sufrió mucho por la muerte de su tutor: “Lo pasé súper mal. Pero muy mal. Y tuve depresión por varios meses”. Luego, agregó: “Estaba tirada en la cama, sin ganas de salir ni de comer y llorando todo el tiempo”.

“Cuando pasó lo que pasó, no entendí. Quedé en shock. Porque yo era de las personas que más lo quería en esta casa. Que más lo quería”, explicó, muy dolida. Y con el paso del tiempo, pudo hacer el duelo: “Hasta que a mediados de septiembre logré hacer un clic. Me dije: ´Ya no puedo estar así. Tengo que seguir mi vida´. Me puse en pie por mi familia y por Marisa, que son quienes me sostienen. Y me ocupé de mí y de lo que me gusta por más que todo eso siga doliendo”.

Seguir leyendo: