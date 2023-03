Karina La Princesita sorprendió al anunciar sus próximos shows: “No vengan”

Karina La Princesita sorprendió al promocionar su show de una manera particular: "No vayan" (Video: "La Peña de Morfi", Telefe)

Karina La Princesita fue una de las figuras invitadas en el primer programa de la octava temporada de La Peña de Morfi, el ciclo que históricamente condujo el recordado Gerardo Rozín junto a Jesica Cirio, quien actualmente está acompañada por Jey Mammon. La cantante aprovechó la oportunidad para promocionar los compromisos laborales que tiene por delante y las fechas en que se presentará sobre el escenario para su público.

Sin embargo, la artista sorprendió al hacer una salvedad que dejó mudos a los conductores y también a todos los presentes en el estudio de Telefe el domingo pasado. Todo sucedió cuando Jey Mammon invitó a la locutora del ciclo -Eugenia Quibel, quien fuera pareja de Rozín- a que promocionara el concierto que brindará el próximo 15 de abril en el Teatro Ópera. De inmediato, y mientras escuchaba la publicidad y en dónde adquirir las entradas, Karina pidió la palabra: “¿Puedo decir algo?”.

“Si, lo que quieras”, le respondió el conductor y humorista sin saber lo que vendría luego: “No vayan”, deslizó quien dejó callados a todos y luego lanzó una carcajada. “Pará, es la primera vez que un artista dice ‘No vayan’”, dijo Jey Mammon mostrando su total sorpresa.

Y la cantante explicó sus dichos: no es que no quiere convocatoria en su concierto, sino que aclaró quela lista de canciones está armada para el público que la sigue desde sus comienzos. “Es un show muy especial, solo para fieles seguidores desde el principio”, advirtió y detalló que no entonará sus populares temas Corazón Mentiroso, Con la misma moneda, Fuera “ni nada de lo que quieran escuchar”. “Voy a hacer solo canciones viejas que solo los más seguidores conocen, por eso en el Ópera querían agregar una fecha y les dije que no, que es un show especial. Voy a hacer una sola fecha con canciones que para la gente que se sumó ahora va a ser aburrido. Así que a ellos, no vayan”, indicó Karina y ratificó su postura evitando así desilusionar a todo aquel que quería ir a verla buscando vivir otro tipo de recital.

Mientras la escuchaba atentamente, Jey Mammon intentó bromear al respecto y que siguiera promocionado su próximo espectáculo. De manera tal que atinó a callarla con el sonido de su boca. “Nunca nadie te dijo esto, ¿no?”, le preguntó la artista al conductor quien aseveró: “Callate la boca. Te callás la boca”.

“Sí, ¡es que es verdad! Soy muy fiel a lo que siento”, aseguró Karina y Jey Mammon, entendiendo el mensaje de su invitada, aseguró que luego de haber escuchado su particular invitación, tenía intenciones de ir a verla. “Yo, que probablemente no conozca esas canciones, me muero de la intriga y quiero ir. Y no lo estoy haciendo para venderte el show. De verdad lo digo, quiero ir”, sostuvo el conductor.

“Dura 5 horas...”, hizo una nueva salvedad Karina y esbozó una otra carcajada. Jey Mammon volvió a expresar su sorpresa y se sinceró: “Ya no sé qué hacer”. “La gente que tiene intriga, que vaya. Es la verdad, no voy a mentir”, enfatizó ella y él asintió: “Está bien dicho lo que estás diciendo: los fieles de Karina vayan al Ópera”. Y le dio el espacio para que la locutora volviera a promocionar la fecha del 15 de abril.

Por su parte, destacó el gesto de la cantante para con sus fanáticos y agregó que la artista se presentará el 16 y 17 de mayo en La Trastienda. “Es acústico, son temas lentos así que si quieren cumbia tampoco vayan”, insistió Karina La Princesita y volvió a reírse al ver la reacción del humorista. En tanto, aclaró que está planeando un show en el estadio Movistar Arena con su repertorio completo.

Karina La Princesita

Al ver la enorme repercusión que tuvo su participación en La Peña de Morfi, y la particular manera en la que promocionó su show, Karina decidió expresarse en sus redes sociales, en donde reforzó el concepto que había dicho originalmente. “Leí muchos comentarios…”, comenzó a escribir y aclaró que en verdad habían sido cuatro los mensajes al respecto, “pero no dejan de ser importantes”, y reprodujo los dichos: “¿Qué le pasa que habla así de su show? ¿Es tarada?”.

“No, soy franca y no vendo buzones”, fue lo primero que dijo la cantante. “No estoy desesperada por vender entradas con engaños. No es alcohol ni soy boluda. Lo mío se llama amor y respeto por el público. Si en el show del 15 de abril no van a sonar los más conocidos, me siento en la obligación de decirlo y vos, a partir de ahí, elegir si vas o no. Yo hago esto con amor y respeto. No con desesperación”, aseguró.

Y agregó, haciendo referencia a sus presentaciones en La Trastienda el 16 y 17 de mayo: “Yo no me siento cómoda diciéndote ‘Vení, va a estar estar’ (que es verdad) sin avisarte antes que no hacemos cumbia, que son temas versionados míos y covers de otros artistas, onda bar, solo para venderte una entrada”.

“Sentía ganas de aclararlo –continuó-. Mi necesidad ante todo. Soy así, sé que es raro de escuchar, pero no estoy borracha ni soy boluda, como leí por ahí. Se llama honestidad, aunque escasee”.

Por su parte, agregó que a fin de año cerrará “a lo grande”. “Ahí sí, agarráte. Los quiero”, prometió Karina La Princesita antes de anunciar que había vendido todas las localidades de su show en el Teatro Ópera.

La palabra de Karina La Princesita sobre su show en el Teatro Ópera

Seguir leyendo: