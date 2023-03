Karina La Princesita se enojó con su musicalizador y discutió en pleno show: “Se los dije por señas 20 veces”

Karina La Princesita se hartó de su musicalizador

“Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”, se la escucha decir a Karina La Princesita durante un show. La cantante tuvo que frenar el espectáculo porque los técnicos de sonido no estaban accionando de la manera en la que ella esperaba y, ante esta situación, no le quedó más remedio que mandarlos al frente. Como era de esperarse, la artista fue filmada por el público mientras hacía su descargo y el clip comenzó a circular en redes sociales, y en los programa de televisión.

Pero eso no fue lo único que molestó a Karina, ya que también le llamó la atención a un técnico que estaba a su costado: “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”.

En el video que grabó alguien desde el público, solo se escucha lo que dice la artista desde el micrófono, pero al parecer uno de los sonidistas le explicó que tenía bajo el volumen porque sino se acoplaba. “Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, asique...por favor”, retrucó la cantante.

Como era de esperarse, el público apoyó a su artista que sin dudas estaba incómoda sobre el escenario sin poder brindar un show impecable como suele acostumbrar, ya que no lograban resolver los problemas técnicos. “Y antes de decírselo en público, se los dije con señas veinte veces, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción”, manifestó Karina que fue ovacionada por los fans que estaban en el lugar.

En las últimas semanas, Karina La Princesita Tejeda generó preocupación entre sus seguidores luego de diversas publicaciones en sus redes sociales en las que dejó entrever que su salud mental no estaría pasando por su mejor momento. A principios de este año, dialogó al respecto con LAM (América).

Karina La Princesita dio más detalles de su salud mental

“Estoy bien. No es algo que me debe pasar a mi sola, le debe pasar a la mayoría de las personas. Es una etapa copada que te pase eso, porque entendés que muchas cosas que pasan hoy tienen que ver con cosas del pasado y cuando transitás esto es porque estás sanando ciertas cosas”, comenzó diciendo sobre su actual proceso de sanación. “Me está tocando ahora de plantearme por qué me pasa que cada tanto que no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas, a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, puntualizó la artista.

“Hay gente que lo siente y le da vergüenza, porque escucha que si te duele algo o si te entristece algo, te victimizas y sos susceptible. Y no tiene nada que ver con esto. Tampoco está bueno esto de medir a quien le pasa algo más grave o no, todo tiene que ver con la capacidad de resistir que vos tengas”, siguió la intérprete de Corazón mentiroso, a la vez en que afirmó que, en este tránsito, se está “empezando a conocer y a sentirme un poco mejor”. “Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría”, dijo.

“Me cansé de estar mal. Es como cuando las parejas no funcionan y te dicen: ‘Che, esto no va’. Por más que te hable el otro, hasta que no hacés el clic vos, no te das cuenta. Yo me cansé de estar mal, ya me cansaba de estar mal...”, insistió sobre sus ganas de sanar.

