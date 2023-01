Karina relató una experiencia mística que conecta su salud y uno de sus más grandes hits

Karina, La Princesita en Biri Biri (República Z)

Preocupación entre sus seguidores es lo que generó Karina, La Princesita, tras una serie de posteos subidos a su cuenta de Instagram en los que dejó entrever que su salud mental no estaría pasando por su mejor momento. “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”, escribió en una publicación para Navidad, pero fue sólo el primer aviso.

Julieta Puente, de la felicidad por Biri Biri a la expectativa por su nuevo Desafío 21 días La periodista e influencer deportiva anticipó cómo será su nuevo ciclo en República Z, “para que te animes a empezar de una vez por todas”, como dice VER NOTA

Los últimos días dio más detalles respecto de su salud, a través de las redes sociales, y explicó que “los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”. para luego continuar aclarando que “no sabés qué hacer, no podés respirar”. Tras ello, un mensaje final con destinatario incierto: “Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto”.

Luego de todo lo ya escrito por ella, la intérprete explicaría luego que “estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”. Además, para dejar en claro lo que está viviendo, cerró con “lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”. Seguido de ese escrito, sumó otro en que se ve la figura de dos personas abrazadas y el texto que reza “Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió”, para explicar a sus seguidores que no fue todo color de rosa y todo lo que debió vivir en distintas etapas.

Uno de los textos de Karina que llevó preocupación a sus seguidores de redes sociales

Este martes, invitada al programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, Karina contó todo respecto de su último cumpleaños, el número 37, que “la lista de invitados la hice yo, pero tengo un tema que a partir de este año lo quiero cambiar, y es que no tengo muchos amigos o conocidos. Me gustaría invitar a más gente, pero no soy tan abierta a conocer gente. Por ejemplo, un día quiero salir no con los amigos, sino con conocidos, y no tengo, pero me gustaría”.

La hermana melliza con parálisis cerebral que lo hizo crecer de golpe, el bullying, la admiración de Lali: quién es La Tía Sebi Desde siempre supo que quería vincularse con el periodismo y la farándula. Y aquel álter ego que en cuarentena arrancó tímidamente en TikTok, estalló con el escándalo de Wanda y la China Suárez. Hoy, Sebastián Manzoni se luce en Biri Biri, en Generación Z. Y no le teme al futuro, sabiendo que el pasado ya lo puso a prueba VER NOTA

Además, consultada respecto del pasado sentimental aclaró que “cuando me separo, me encierro a llorar. Si fuese por mí no dejaría de seguir en las redes sociales, pero me ha tocado gente medio boluda que me dejó de seguir y bueno, andá... pero me parece una boludez. Además prefiero que no me dejen por mensaje de texto, que es lo que me pasa últimamente. Que se planten y que te hablen y te digan. Es como todo virtual, dejame de joder”.

Sobre esas relaciones pasadas, recordó que en esta última fiesta de cumpleaños “estaba el chico con el que me di mi primer beso, tengo amistad con los chicos de la primaria y algunos de la secundaria y estaban ahí. Y él estaba ahí, teníamos 11 años. Además lo invité al Polaco, pero estaba en Córdoba. Con él no tenemos rencores de ex, nuestras peleas son como de hermanos. Costó, pero supimos dejar atrás cosas muy grossas, no pavadas, pero cada uno en la vida hace lo que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Y nosotros venimos de vidas re turbias y cosas que nos costó aprender a manejarnos sanamente y de formas no tóxicas”.

Karina en uno de sus últimos shows, en la Fiesta Nacional del Chamamé

“Los hombres no se me tiran”, se sinceró respecto de cómo está su situación sentimental actual a la vez que aclaró que “me dejan de hablar diciendo que no están a mi altura. Y no me fijo en que le vuelen los billetes”. También detalló que “a mí no me gusta la gente, por ejemplo. mis novios no me gustaban, no los veía lindos, y me preocupaba, porque sentía que era una persona que me interesa, pero recién después me enamoro, no me entra por los ojos. Y me parece también interesante, porque por ejemplo alguien te da bola y quizás se puede tornar medio obsesivo, pero lo mío entra por otro lado. Tampoco me gusta eso de tener relaciones ocasionales”.

Las confesiones de Maxi Giudici, de Gran Hermano: de su presente con Juliana al riesgo de “explotar” contra Alfa El ex participante fue invitado al programa Biri Biri del canal República Z y habló de su paso por la casa, la relación con Juliana y su futuro VER NOTA

Al momento de graficar esa situación, explicó que “sobre mi última pareja, por ejemplo, estaba mirando mensajes privados en Instagram y sin ver la foto sentí que le tenía que contestar, sentí algo. Y después de hablar recién vi la foto y dije ‘qué lindo que es’. Hoy nos arrepentimos los dos de haber respondido ese mensaje”

“¿Te pasó de escribir algo y que después ese tema o esa frase de la canción sea un hit?”, preguntó Juli Puente, lo que dio paso a uno de los momentos de mayor silencio en el estudio, cuando la intérprete recordó un hecho del que nunca había hablado en público y por primera vez relataba con lujo de detalles.

“Yo iba a la Iglesia cristiana y le comento al pastor que iba a sacar un tema que se llamaba Con la misma moneda y que había que hacer cuernitos con los dedos”, rememoró Karina. “Y él me decía que no lo saque. y yo en esa época estaba muy metida con la iglesia y todo lo que me sucedía era con la iglesia. Y me decía que no lo haga, y dejé de ir y lo grabé. Tras eso, por un tema que no voy a contar, me atropella un auto y quedé internada, y lo único que se me lastimó fueron los dos dedos con los que hacía la seña. Los dedos estaban estallados y me decían que tenían que sacármelos porque los nervios se habían cortado y para mí fue muy grosso”, recordó la cantante.

Entonces se le ocurrió volver sobre sus pasos y hablar sobre lo ocurrido: “Volví a la Iglesia y pedí perdón, y el día que fui a que me den la fecha de internación para que me saquen los dedos, me dan la lapicera para que firme y le explico al médico que me dio electricidad. Y me empezó a tocar y me dio electricidad. Y me avisaron que si el nervio estuviera cortado eso no pasaba. No sé cómo pasó, pero no me tuvieron que operar. ‘No sé qué hiciste, pero se unió', me dijo”.

Seguir leyendo