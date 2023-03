De Paul acompañó a Tini a un programa de España: la broma del conductor luego de que le regalara la camiseta de la Selección

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el programa La Resistencia de España

Tini Stoessel se instaló en Madrid, adonde vive y trabaja su novio, Rodrigo De Paul. Allí la invitaron al programa La Resistencia, conducido por David Broncato por Movistar Plus+. La cantante fue al estudio de televisión acompañada por el futbolista del Atlético de Madrid, quien se sentó en la tribuna.

En el comienzo del show, la intérprete de “Cupido” le dio al conductor un regalo que le consiguió su pareja: una camiseta de la Selección Argentina con las tres estrellas bordadas y la leyenda en la espalda “Campeones del Mundo”. Broncato aprovechó para charlar brevemente con Rodrigo y lo felicitó por haber ganado el Mundial de Qatar.

“¿Qué pasa Rodri, cómo estás? Vente un día aquí”, le dijo el conductor. De Paul le sonrió y le contestó que sí, pero le aclaró que ya no le llevaría ningún regalo. El presentador se sorprendió, lo trató de miserable y, entre risas, le respondió: “Dale cabrón, que estás forrado (en plata). ¿Qué te cuesta?”.

Tini Stoessel en el programa La Resistencia de España

Luego, la exprotagonista de Violetta aseguró que está pasando un excelente momento en su vida personal y laboral. En el final, cautivó al público al interpretar la versión acústica de “Carne y hueso”. A la salida de la entrevista, la esperaron muchos fanáticos y ella no tuvo problemas con sacarse selfies y firmar autógrafos.

Rodrigo De Paul

Por otra parte, recientemente Stoessel aseguró estar muy orgullosa de su nuevo trabajo discográfico en una charla con Leandro Saifir, integrante de Estamos en una, el programa emitido por República Z. “Es el cierre de una gran etapa, desde la primera canción”, dijo la artista y aclaró que el tema que da nombre al disco ya existía desde hace mucho más tiempo. “Año tras año se da una transformación muy linda”, dijo, muy emocionada y orgullosa del camino recorrido.

Consultada sobre los haters en las redes, y sobre sus miedos en general, ella aclaró: “Soy muy miedosa, soy muy mental, como que pienso mucho las cosas. También uno en algún punto expone su corazón arriba de un escenario, en una entrevista, en un álbum, hay como una exposición y una devolución del otro lado y es un trabajo concentrarse solamente en lo bonito, en lo lindo, en las críticas constructivas y de repente no leer una negativa o que esté completamente fuera de lugar y sea desde un lado de odio y de maldad y no engancharte”.

“Desde hace 10 años estoy expuesta y que me llegan ese tipo de mensajes, de críticas que en su momento podían llegar a cambiarme el día completo, hoy ya no lo permito. Si veo una nota y veo que primero es cualquier cosa el titular, segundo que están diciendo cualquier pavada y tercero que me va a dar ira ni aprieto la foto y no leo los comentarios. Finjo demencia, ni loca aprieto, se ponen a opinar en base a una mentira. Desde ya que sufro, que la paso mal que tengo que llamar a una amiga para desquitarme y todo, sí, pero si yo trabajara más mi seguridad teniendo que salir a aclarar para la aceptación del otro, no me salva nadie, entonces en algún punto yo estoy tranquila con mi consciencia y las personas que me quieren me acompañan en ese proceso”, cerró Tini.

