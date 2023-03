Guillermina Valdes rompió el silencio sobre su supuesto romance con Javier García, el arquero de Boca

Guillermina Valdes

La semana pasada, Guillermina Valdes fue sorprendida por los paparazzis cuando se subía al auto del arquero de Boca Junior, Javier García, con quien compartió una velada. En un frustrado operativo despiste, la actriz se estacionó con su vehículo sobre Avenida del Libertador, en Palermo, para que el futbolista la pasara a buscar por allí. Luego se fue con él a la zona de Caballito, dónde permaneció durante unas tres horas. Y fue capturada por las cámaras cuando regresaba al punto de partida para volver a subirse a su auto.

La noticia la dio Ángel de Brito en LAM (América), donde el periodista deportivo Daniel Fava contó detalles de la vida de García. “Tiene 36 años, jugó en Racing y Juan Román Riquelme lo llevó a Boca. Es de los pocos solteros que tiene el plantel, le gusta salir, le gustan las mujeres”, señaló. Y agregó que al jugador no se le conoce novia estable desde hace bastante tiempo. “Él salió con muchas conocidas, como por ejemplo, con la que es la actual novia del Toto Salvio”, reveló en referencia a Sol Rinaldi.

Guillermina Valdes saliendo del auto del futbolista (Foto: RS)

Al ver el gran revuelo que se generó, la empresaria decidió romper el silencio y habló de los rumores de romance en su cuenta oficial de Twitter. “¡Buen día! ya vengo respondiendo desde el viernes, no tengo novio, gracias por leerme”, aseguró en la red social.

Guille Valdes aseguró que no tiene novio

Cande Tinelli también opinó sobre estos rumores en sus historias de Instagram: “Ay, que tonta soy. Yo pensé que estaba en shock por lo que dije en LAM”. De esta manera, hizo referencia al escándalo que se generó cuando ella habló del vínculo entre la protagonista de Los 39 escalones y su papá, Marcelo Tinelli. “No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, dijo la cantante.

El arquero Javier García (@BocaJrsOficial)

En otro tramo del programa de América, la influencer había señalado en relación a la actriz y su padre: “No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas, yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía”.

Luego, continuó: “Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí ‘controlanding’, ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa. Ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado. Igualmente fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro”.

Guillermina manifestó su pesar al enterarse de los dichos de la joven: “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”.

Cabe señalar que Valdes y Tinelli compartieron 9 años de pareja, tuvieron juntos a su hijo Lorenzo y se separaron en mayo del 2022. Ella, además, es mamá de Dante, Helena y Paloma de su relación con Sebastián Ortega, y él de Candelaria y Micaela, fruto de su primer matrimonio con Solead Aquino, y de Francisco y Juanita de su segundo enlace con Paula Robles.

Seguir leyendo: