La reacción de Eliana Guercio al enterarse de que habían visto a Guillermina Valdes con el arquero de Boca

Eliana Guercio reacciono frente al romance de Guillermina Valdes y Javier Garcia

El jueves de semana pasada, Guillermina Valdes fue sorprendida por los paparazzis cuando se subía al auto del arquero de Boca Junior, Javier García, con quien compartió una velada. En un frustrado operativo despiste, la actriz se estacionó con su vehículo sobre Avenida del Libertador, en Palermo, para que el futbolista la pasara a buscar por allí. Luego se fue con él a la zona de Caballito, dónde permaneció durante unas tres horas. Y fue capturada por las cámaras cuando regresaba al punto de partida para volver a subirse a su coche.

Lo cierto es que, al ver los titulares con esta información, Eliana Guercio entró en pánico. Y es que, antes de que se aclarara que el futbolista en cuestión era el guardameta suplente del club de la Ribera, ella pensó que se estaban refiriendo a su esposo, Sergio Chiquito Romero, quien ocupa el puesto de titular en ese mismo puesto desde el mes de enero de este año.

“Me contaron (que habían visto a Valdes). Alguien me dijo: ‘El arquero de Boca’...Y a mí me dio un síncope. Después dije: ‘Ah, qué suerte’”, relató recordando ese instante la actual conductora de EPA en diálogo con Alejandro Castelo para LAM. Y reconoció: “Se me paró un poco el corazón. Pensé: ‘Justo en este momento que estamos hermosamente bien, con el laburo, los chicos, todo bárbaro... Después me volvió la respiración”.

Guillermina saliendo del auto de Javier García (Foto: RS)

Ya hablando de la incipiente relación entre Guillermina y García, Eliana se mostró entusiasmada. “Son dos personas jóvenes y solteras, así que no me sorprende”, dijo. Y aunque reconoció que ella no estaba enterada del romance, aseguró que le encantaría tener una salida de a cuatro con la pareja del compañero de su marido. “Ella me fascina, la sigo en Instagram donde sigo a poca gente. Y me parece hermosa. Me encanta su persona, estéticamente, su cabeza, su personalidad y toda ella”, señaló sobre la actriz de Los 39 escalones.

¿Si Chiquito le había comentado algo al respecto? “No, a él se lo conté yo. Obviamente, ahí le escribió a su compañero y ya no sé...Él debe saber mucho más que yo”, dijo Guercio. Pero reconoció que, por más que le pregunte, Romero no le cuenta intimidades de los jugadores con los que trabaja.

Para terminar, Eliana se permitió un consejo para Guillermina: “Ahora que aproveche. Que disfrute y que la pase genial”. Según su propia experiencia, salir con un arquero es “hermoso”. Y, de acuerdo a lo que le trasmitió su marido, García es un “re buen pibe”. “Se conocen desde chiquitos y lo ama. Siempre me habló maravillas de Javier”, aseguró. Y concluyó: “Es un bombón ella y un bombón él, así que se va a tener que fumar un poquito esto de la exposición, pero vale la pena. ¡Que viva el amor!”.

La primicia del romance la dio Ángel de Brito en la noche del viernes y el periodista deportivo Daniel Fava contó detalles de la vida de García. “Tiene 36 años, jugó en Racing y Juan Román Riquelme lo llevó a Boca. Es de los pocos solteros que tiene el plantel, le gusta salir, le gustan las mujeres”, señaló. Y agregó que al jugador no se le conoce novia estable desde hace bastante tiempo. “Él salió con muchas conocidas, como por ejemplo, con la que es la actual novia del Toto Salvio”, reveló en referencia a Sol Rinaldi.

