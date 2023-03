Mariela ‘La Chipi’ Anchipi reveló que junto a Dady Brieva pensaron en irse del país

Es por ese "ataque" que ambos consideraron un "plan de contingencia" para abandonar la Argentina

La mala situación económica del país, la falta de proyección o incluso la inseguridad, son muchos los factores que pueden llevar a una familia argentina a tomar la decisión de emigrar buscando un futuro mejor. Y esa misma decisión fue la que alguna vez dio vueltas por la mente de Mariela ‘La Chipi’ Anchipi y su esposo Dady Brieva.

“Me planteó que yo tenía que agarrar a los chicos e irme, como un plan de contingencia”, sostuvo la bailarina al explicar aquella charla que tuvo con su pareja. La decisión estuvo a punto de ser tomada tiempo atrás cuando al actor se lo acusaba de haber cobrado más de 15 millones de pesos por dos shows y una charla militante que brindó en La Rioja junto al gobernador kirchnerista Ricardo Quintela.

En su recorrido por la provincia, el cómico visitó el club árabe de Chilecito y luego también almorzó en un exclusivo restaurante en Las Placetas. Ambos shows se sucedieron luego de haber actuado en la Costa Atlántica auspiciado, según informan medios locales, por la Gobernación de Axel Kicillof.

La acusación contra Dady Brieva por cobrar un contrato millonario en La Rioja

Luego de que circulara esta información la pareja comenzó a recibir insultos, ataques y duros destratos. “Se van a la mierda, no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera, hay que salir a aclarar porque lo repiten 24/7. Si no salís a parar las noticias ruedan y ruedan. Hay un montón de fake news que ya se convirtieron en leyendas urbanas”, detalló ‘La Chipi’ para defender a su marido.

Luego buscó aclarar más la situación y defendió a Brieva de las críticas: “Él es una persona que es pública porque dice lo que piensa y lo atacan, en su momento fue Echarri y Duplaá, después Andrea del Boca, y siempre dicen lo mismo, que el artista es un chorro”.

Un mes atrás el propio actor incluso reveló cuánto gana en cada función con el objetivo de esclarecer las ‘dudas’ y críticas que recibía en las redes. En plena temporada de Mar del Plata Brieva sostuvo que manejaba números ‘chicos’ vendiendo unas 400 entradas a $3000. Lo cual generaba una ganancia de $1.200.000, de los cuales se quedaba con el 70%, unos $800.000. Sin embargo, los ataques parecían no parar y la situación escalaba, es por eso que él y su esposa idearon un plan en caso de emergencia, así lo explicó Anchipi en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad: “En un momento tuvimos como un miedo, como había personas allegadas que nos decían que por ahí teníamos riesgo”, recordó.

“Nos decían que no dejemos el auto en un estacionamiento sin llave y decíamos, ‘¿hay necesidad de vivir así?’. Hace poco Lanata creyédose que estaba bien decía a dónde me iba a mudar, a qué colegio van mis hijos, dónde vivo. Se mete directamente con la seguridad de mi familia, no está bien. Mis chicos son muy chicos, no puedo estar viviendo con miedo. Faltaba que incitara a la gente, era como decir ‘mira que si le querés robar el pibe está en tal lugar’”, detalló “La Chipi”.

El paso del humorista Dady Brieva por La Rioja no pasó inadvertido

Pero más allá de los problemas y la incertidumbre ‘La Chipi’ reveló que Brieva nunca pensó en abandonar su lucha o lo que decía: “Pero sí me planteo que si se ponía más agresivo el asunto que yo tenía que agarrar los dos chicos e irme, como un plan de contingencia. En este mundo es como que te haces experta en esquivar balas”.

