Flor Moyano reapareció tras su denuncia por abuso sexual contra Juan Martino: “Él tiene una perimetral y eso me da tranquilidad”

Flor Moyano: "Me da mucho miedo lo que estoy viviendo"

A semanas de haber denunciado a Juan Manuel Martino, su excompañero en El Hotel de los Famosos 2 por el delito de abuso sexual con acceso carnal, Flor Moyano reapareció este fin de semana cuando presenció la obra Como te digo una cosa… te digo la otra, el unipersonal escrito y dirigido por Enzo Aguilar, también participante de la presente edición del reality de El Trece.

Consultada por Intrusos sobre cómo fue el encuentro con sus compañeros, la influencer comentó: “Hay algunos con los que he podido charlar, se han comunicado y me han expresado que se sintieron mal después de que conocieron la denuncia y hubo otros que ni se comunicaron”.

“¿Te sorprendió que haya gente que no se haya solidarizado al menos?”, le preguntó el cronista del ciclo de espectáculos de América. “Si, sobre todo mujeres de las que esperás otras cosas”, respondió la joven, apuntando a Delfina Gerez Bosco que había manifestado en una nota que ella no había visto nada de lo que Moyano había denunciado.

Florencia aseguró que la actual pareja de Martín Coggi no se comunicó y sorprendió al revelar: “Delfina era una de las que me decía ‘entregale algo, mirá pobre pibe como lo tenés’ y entonces digo que todos sabían las cosas que a mí me resultaban incomodas”.

“Tengo mis altibajos, pero trato de mantenerme positiva y enfocada en seguir adelante porque creo que quedarse aferrada a una situación no es bueno para nadie y la remo”, dijo Moyano cuando le preguntaron cómo estaba viviendo el proceso judicial que mantiene contra Juan Martino. “Tengo miedo a este proceso porque yo vengo de una vida súper sana, fuera de los quilombos y problemas. Es una situación difícil de pasar y nunca me lo hubiese imaginado”, agregó.

“¿Dudaste en venir?”, quiso saber el periodista. “No creo que Enzo (Aguilar) lo hubiese invitado y si sabía que venía no hubiera venido. Él tiene a perimetra y en cierta forma eso me da tranquilidad”, completó la modelo.

Desde que Flor Moyano denunció por abuso sexual con acceso carnal a Juan Martino por hechos presuntamente ocurridos durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2, su vida dio un vuelco. En un principio, eligió no salir a hablar del tema, pero con el correr de los días con el apoyo de su abogado, Roberto Castillo decidió poder expresar públicamente la situación traumática que le tocó atravesar.

“Fui cayendo con el tiempo de muchas situaciones de abuso y violencia que sufrí ahí adentro. A una víctima le cuesta bastante reconocer que realmente sufrió eso. Tuve un shock postraumático que no es fácil de atravesar, yo estaba sola ahí adentro, pude hablarlo con mis compañeros, aunque ellos mismos me incitaban a que cediera ante sus requerimientos”, expresó en una nota con LAM. Y cerró con una frase con la que reflejó todo su dolor. “Pensaba: ¿Soy yo la que está errada por no querer tener relaciones sexuales con él?”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

