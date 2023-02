Romina de Gran Hermano 2022 despejó dudas sobre su divorcio de Walter Festa

Romina de Gran Hermano habló de su divorcio de Walter Festa

El ingreso de familiares a la casa de Gran Hermano 2022 en la recta final de la competencia puso el ojo en las relaciones de los participantes antes de ingresar al reality de Telefe. Con este panorama, Romina quedó decepcionada ya que esperaba que ingresara alguna de sus hijas. ¿No dejaron entrar a las nenas?, le preguntó a su sobrino Fabián cuando lo vio entrar, lo que motivó una serie de reacciones en el adentro y en el afuera.

Por un lado, volvió al centro del debate el vínculo con Mía, Felicitas y Nina, las niñas que la acompañan en cada gala desde la foto que muestra a cámara y con quienes hace cuatro meses que no tiene contacto físico. Días atrás, la mayor dialogó con Laura Ubfal, y ante la pregunta de la periodista, mainfestó que le gustaría que el publico la vote para que deje la casa. “Creo que ya está”, contó Mía.

Por otro lado, la participación tanto en la casa como en diversos móviles de los familiares de Romina puso de nuevo sobre la mesa su relación con el exintendente de Moreno, Walter Festa, y padre de sus hijas. Ella siempre había manifestado su separación del político, pero algunos seguidores del programa lo pusieron en duda, sobre todo a partir de los saludos navideños de su familia, de los que Festa formó parte.

El emotivo saludo de las hijas de Romina de Gran Hermano que la hizo romper en llanto

A raíz de esto, el político habló en aquel momento en A la Barbarossa (Telefe) y dio su versión de los hechos: “Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos”, aseguró. “No hubo engaño, tampoco. Fue un desgaste”, agregó sobre los motivos que los llevaron a distanciarse.

Con las relaciones familiares en plena ebullición, el tema volvió a flotar en la charlas de Gran Hermano y Romina había hablado del tema hace unos días, en una charla con Julieta y Daniela. Fue a partir de una película que habían visto en la casa, se le dispararon algunos recuerdos de su matrimonio. “Ay, no saben cómo extraño. Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual, después me acuerdo (de otras cosas) y ya no”, les dijo a sus amigas más cercanas en la casa.

Ahora, la exdiputada volvió a referirse al tema en una charla con Rodolfo, el padre de Nacho, y Gladys, la mamá de La Tora. “Mi ex ahora hizo el divorcio. Yo le dije por qué, ya estábamos separados y yo le digo ‘¿cómo vamos a hacer con el tema del divorcio?’. Y él me decía: ‘Bueno, esperemos’. No se quería divorciar. Entonces, yo le dije: ‘No, ya está, si nos separamos, nos separamos’”, expresó en la mesa de la cocina.

Romina Uhrig con Walter Festa Facebook

La mujer contó el planteo que le hizo su exmarido antes de entrar a la competencia. “¿Vos cómo querés entrar a Gran Hermano? ¿Divorciada?”, y entonces ella le propuso iniciar los trámites del divorcio. “Lo empezó a hacer y no hace falta que yo firme nada, hoy en día con que uno quiera el divorcio, ya está, no hace falta que el otro firme, ni nada”.

Y continuó: “Él empezó a hacer el tema del divorcio con su abogado; me pidió el acta de las nenas, la partida de nacimiento y el certificado de matrimonio. Después le pregunté, me dijo que había hecho todo y ahora estoy esperando. Me tiene que llegar la notificación, pero todavía no me llegó nada, pero sí, ya lo hizo”.

En ese momento, Rodolfo se refirió al video de los saludos navideños de Festa, y le confesó que él creía que seguían juntos “Yo vi tan buen rollo con el video que pensé que estaban casados”. Romina admitió que tampoco esperaba ese comportamiento: “A mí misma me sorprendió, porque cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas”, reveló, y dio detalles del final de su matrimonio.

“Hacía diez días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir: ‘Bueno, disculpame, me equivoqué’, se enojó peor y se terminó yendo de noche de casa, me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él”, relató Romina, y agregó que una vez se acercó hasta el auto que manejaba su ex. “Le digo: ‘¿Podemos hablar? Tenemos dos hijas’. Y él me dice: ‘No, no, con vos no quiero hablar’”, cerró, antes de que se cortara la transmisión de Pluto TV

