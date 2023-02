Laurita Fernández fue sorprendida por su novio y un bebé: “¿Estamos para ser papás?”

Laurita Fernández fue sorprendida por su novio y un bebé (Video: El Trece)

Laurita Fernández y su novio Claudio Peluca Brusca ya empezaron a practicar para cuando tengan su primer hijo. Y lo hicieron en pleno aire de Bienvenidos a bordo (El Trece), el programa que conduce la bailarina y donde su pareja es productor.

“Pará, poné una foto de Guido Kaczka, es muy parecido, me re da”, dijo Laurita sobre el bebé de una participante del programa que ella conduce. “¿Y si viene Peluca al lado? Se pone así como cuando hacían el programa juntos. Porque cuando laburaba en serio, él estaban en el piso todo el tiempo”, le dijo Fernandez a su novio a modo de chicana.

“Vení Pelu, por favor. Te acordás cuando vos estabas en el piso...”, le dijo Laurita y justo en ese momento Peluca le pidió a la mamá si puede tener al nene en brazos. Al agarrarlo, la conductora abrió la boca y los ojos en tono de sorpresa. “¿Se pone a llorar o no se pone a llorar?”, especuló Fernández.

Laurita Fernández, Peluca Brusca y un bebé

“¡Qué momento!”, puso en contexto el locutor. “A ver, ay, al nene le gusta… ¡le gusta! Ay, no, se asustó”, relataba Laurita mientras miraba con atención lo que hacía su novio con el bebe. “A mí se me queda”, le dijo el productor, punzante. “¿Lo sostiene bien al bebé, Peluca, o tendría que sostenerlo un poco mejor?”, le preguntó la conductora a la mamá. “No, no, está bien”, le contestó la participante. “Sí, se quedó”, le dijo el productor, hasta que Laurita le pidió que se lo devolviera a la participante.

Lo que empezó tímidamente como un rumor a mediados de 2022 poco a poco se fue blanqueando y llegó un momento en que los propios protagonistas comenzaron a despejar todas las dudas, aclarando la situación y mostrando fotos que los encontraban juntos. Por caso, cuando Laurita Fernández fue descubierta a los besos con Claudio Brusca, productor ejecutivo de Bienvenidos a Bordo, en una disco de Palermo primero intentaron no ponerle rótulo, pero con el correr de los días se fue relajando. Y, finalmente, fue él quien decidió terminar con las especulaciones.

Laurita Fernández y Peluca Brusca (Foto: Instagram)

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, así, sin más, el llamado Peluca ponía punto final a las especulaciones. Y las redes sociales son testigos de cada uno de los pasos de la pareja, con imágenes de conciertos compartidos, canciones que se dedican o largos textos en que se declaran amor. De esa forma también todos los seguidores de la pareja no dejan de festejar el amor que se tienen y dárselos a entender en cada posteo.

Tras subir una foto en el camarín junto a ella, el productor publicó una postal junto a la bailarina en el recital de Coldplay, en noviembre del 2022. “Amo extrañarte así y que esta foto sea parte de mi vida”, escribió recibiendo comentarios positivos de colegas y amigos. Luego fue ella quien recogió el guante y publicó una secuencia de tres fotos de la pareja, abrazada y a punto de darse un beso. “Momentos felices”, describió Fernández junto a un corazón violeta y una carita feliz. Y esto dio lugar a que Peluca le dedicara una conmovedora declaración de amor. “¡Ay, Dios!”, escribió arrobando a la bailarina. Y siguió rematando su frase con tres corazones rojos: “Te necesito en mi vida todo el tiempo. Sabelo”.

