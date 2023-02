Fuerte cruce entre Fede Barón y Flor Ventura cuando ella contó que Del Potro le escribió mientras salía con Jimena: “Fuiste la tercera”

Fuerte cruce entre Fede Baron y Flor Ventura cuando ella conto que Del Potro le escribio cuando salia con Jimena (Video: El Hotel de los Famosos 2, El Trece)

El Hotel de los Famosos 2 sigue dando que hablar día tras día. En esta oportunidad, se desencadenó una pelea impensada entre Fede Barón y Flor Ventura adelante de todos los integrantes del reality de El Trece.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi pasaron la noche juntos en la suite de El Hotel de los Famosos 2 El romance entre la modelo y el exboxeador sigue en alza en el reality que conducen Pampita Ardohain y Chino Leunis VER NOTA

Todo comenzó mientras los participantes estaban descansando alrededor de la pileta, y surgió la pregunta que disparó uno de ellos para entretenerse. “¿Qué famoso o famosa les ha escrito cargosamente al Whatsapp?”. Cuando fue el turno de Flor Ventura empezó diciendo las iniciales de alguien. “JP”, destacó escuetamente. Ante la insistencia de sus compañeros para revelar el enigmático, ella agregó: “Es deportista”. Delfina Geréz Bosco la interrogó: “Pará, ¿pero concretaste con ese chico?”, y Flor respondio débilmente que sí y enseguida agregó: “Ya se supo”. De inmediato, todos acordaron que se refería a Juan Martín del Potro.

Entonces Martín Coggi exclamó: “Bien Delpo, eh”, pero a Fede Barón le cambió la expresión de la cara. De pasar a estar divertido con la conversación pasó a quedarse perplejo. Primero, le consultó, nervioso: “¿Era él?” y Flor intentó explicarle que sí, que había habido un tema con su hermana. “Ah, fuiste la tercera ahí”, le disparó el hermano de Jimena Barón, mientras sus compañeros le dijeron que se había metido en el medio. Ella trató de justificarse: “Fue el único problema que me semirozó, porque fue muy feo, se sintió muy horrible”.

Los explosivos audios de la excuñada de Delfina Gerez Bosco por la infidelidad con Martín Coggi Maru Beni envió unos mensajes a Socios del Espectáculo en donde se refiere a la escandalosa separación de la conductora y su hermano Fernando VER NOTA

Pero Fede no se quedó callado. “¿Por qué lo contaste adelante mío?”, la increpó. Y ella respondió que lo hizo porque se lo habían preguntado. “Aparte yo a tu hermana la llamé para explicarle, le mandé un mensajito después”, pero Barón la interrumpió de nuevo con un comentario que la desubicó. “Pero mi hermana te rompe el culo, olvidate”, le lanzó picante. “¿En qué”, le retrucó la influencer. “En todo”, respondió el hermano de la autora de La Cobra, pero sin esperar respuesta, ella continuó explicando lo que había ocurrido en ese momento.

Tenso cruce entre Flor Ventura y Fede Barón de El Hotel de los Famosos 2 (Foto: Captura El Trece)

“Yo igual no competí con tu hermana, yo a Jimena le mandé un mensajito por Instagram y le aclaré que no había sido mi animosidad de que saliera por todos lados, que yo no iba a seguir diciendo nada”.

Así se confirmó el romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2 Se conocieron en el reality show de El Trece y en cada episodio fueron dando un paso más en su relación. Esta vez, lo admitieron delante de sus compañeros VER NOTA

Acto seguido, el resto de los compañeros comenzaron a opinar sobre el tema. “Nadie que deje la puerta abierta va a pedir que no se filtre información, no podés decidir vos cuándo cerrarla, porque ya se abrió”, dijo Enzo Aguilar y Flor respondió: “Bueno, depende de cuál había sido la reacción ante esa animosidad de querer abrir esa puerta”, pero no pudo terminar de hablar porque Fede se puso a cantar, irónico. “Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti”.

En ese momento, la conductora se levantó de la reposera llena de furia. “¡Ay, Dios!”, exclamó y se fue caminando por el borde de la pileta hasta zambullirse de cabeza adentro del agua. Aguilar fue el único que se animó a hablar mientras todos los demás la miraban nadar. “No me coincide el ‘ay Dios’ con ‘me meto a la pileta’”, afirmó tajante. Y luego, frente a la cámara expresó “a Flori no le creo nada, le gusta la cámara más que el dulce de leche”.

Barón resumió lo sucedido unos segundos antes. “Quedó caliente por eso”, y Aguilar se autopreguntó: “No entiendo por qué se enoja tanto, es una conversación, Flori, calmate”.

Pero el hermano de Jimena no se quedó conforme con lo que había expresado y volvió a la carga frente a sus compañeros, esta vez sin la presencia de Flor. “Yo dije ‘mi hermana le rompe el culo’ y bueno, me salió asi, ¿qué te venís a hacer la que Delpo la engañó a tu hermana conmigo?, mi hermana está con el tipo que quiere, prácticamente”, remató ante los comentarios risueños de sus compañeros. “Bueno, no la defiendas más”, le dijeron. “Me parece muy desubicado lo que hizo, me parece que no da meterse con alguien de mi familia, obviamente que yo le iba a contestar y me iba a enojar, no entiendo por qué no pensó en eso”, concluyó todavía disgustado.

Seguir leyendo: