De entrecasa y haciendo trabajos de albañilería: apareció un video de Daniela antes de entrar a Gran Hermano 2022

Apareció un video inédito de Daniela de Gran Hermano 2022 (Video: Instagram)

Las redes sociales se convirtieron en jurado de las acciones y las actitudes de los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe). Así, muchos señalan a Daniela de “frívola”, ya que siempre está muy al cuidado de sus uñas y pestañas, y es por eso que su familia decidió tomar el toro por las astas para limpiar la imagen de la “hermanita”. Fue su hermana Paula Rodríguez quien compartió en sus redes sociales un video inédito en el que se la ve en una sitaución totalmente diferente a cómo se la ve a través de la pantalla.

En la imagen se la ve a Daniela vestida con ropa deportiva sencilla, casi de entrecasa, y realizando trabajos de albañilería, poniendo cemento fresco sobre unos ladrillos de manera tal en que se levanta una pared. “Hábleme de humildad y superación. Nuestros orígenes son lo mejor que tenemos!! Es lo que nos enseñó a crecer y ser diferentes! Todos podemos trascender y lograr buenas cosas! Y también tenía sus uñas y pestañas!! Ayudando a construir las paredes de su casa! NO SIEMPRE ES LO QUE SE CREE GENTE!!”, escribió Paula sobre el video.

En el epígrafe de la publicación escribió: “Que seas hoy bonita y exitosa es el logro de todas tus vivencias! Nuestros orígenes son lo que nos enseño a crecer y hacerlo diferente! Todos pueden tener una realidad nueva!! Ser humilde también es ser digno!”.

“Todos pueden vencer sus miedos! Nosotras lo hicimos una y otra vez! No hay nada que nos avergüence! Menos a nuestros padres! Gracias a ellos somos estas potencias! Gracias Mamá, Gracias Papá! Esto también es en honor a uds!! Mara Dani y Romi!!”, agregó después como dedicatoria tanto a Daniela como al resto de la familia

Daniela antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2022

Esta semana, Thiago Medina ganó la prueba semanal y para coronar esta victoria le dio un beso apasionado a Daniela Celis frente a todos sus compañeros.

Luego de este primer paso, los jóvenes siguieron con los coqueteos y los mimos. Finalmente, ambos dieron rienda suelta a sus sentimientos y tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Además, cumplieron con dar su consentimiento frente a las cámaras, como lo exige el reglamento de la casa.

“El líder y la primera dama han consumado. Habemus amor...”, dijo el conductor Santiago del Moro antes de mostrar una compilación de la historia romántica entre Thiago y Daniela. “Estamos los dos re calientes”, había admitido la joven, con total sinceridad.

Thiago y Daniela tuvieron su primera noche de sexo

Además, Medina tuvo que escoger entre sus compañeros en la placa de nominados y salvar a uno de ellos de la gala de eliminación que se realizará el próximo domingo. En este sentido, debía escoger entre María Laura, Romina, Nacho, Juliana y Agustín.

Primero dijo que no iba a salvar a Cata, porque era “con la que menos afinidad” tenía. Al segundo que dejó en placa fue a Nacho. “No tengo motivos, tengo buena relación con él y somos muy parecidos. Pero hay gente con la que tengo más afinidad”, sostuvo. En tercer lugar decidió no salvar a Juliana. “Me llevo muy bien con ella y me gustaría que se quede. Pero hay dos personas con las que tengo más afinidad que con ella”, agregó.

“Thiago se hizo querer un montón, pegué muy buena relación con el”, explicó Romina antes de que el jugador anuncie al salvado de la semana. “Es muy especial lo que tengo con él. Realmente lo quiero muchísimo”, agregó, aclarando que no quería presionar al joven. Luego, Medina decidió salvar a Romina de la próxima gala de eliminación.

