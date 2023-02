Los 8 Escalones: el ex sacerdote volvió, ganó y dejó una noticia que impactó a todos

Los 8 escalones: el ex sacerdote que presentó a su pareja

Ignacio, de 43 años, docente de Historia de la localidad de Temperley, se presento en el programa Los 8 escalones de los 2 millones, emitido por la pantalla de El Trece. y desde el momento en que contó los detalles de su vida, desde su pasado en la vocación religiosa hasta este presente en pareja, desde el otro lado de la pantalla los espectadores comenzaron a empatizar con él.

“Yo de joven fui a un colegio católico. soy nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ahí creo que fue la simiente, si se quiere, y cuando temía 25 años luego de participar en movimientos parroquiales y demás, decidí dejar mi profesión, soy profesor de Historia, trabajaba en un colegio e ingresé al seminario”, comenzó detallando el participante los pormenores de su pasado.

Luego continuó recordando que fueron “8 años de ministerio y 8 años de seminario, en definitiva 16 años de mi vida consagrados a la vocación sacerdotal” hasta que Guido Kaczka hizo la pregunta que revolucionó todo: “¿Y cómo te llegó la idea de dejar de ser sacerdote?”. Allí, la cara de felicidad del participante se mostró más que nunca y afirmó que se debió a que “conocí a mi pareja, a mi señora, Gabriela”, ante la atenta mirada del jurado y de los demás participantes que escuchaban atentos el relato.

Es que en medio de la pandemia, él comenzó a oficiar las misas a través de la red social Facebook, y allí fue el momento en que Gabriela le envió una solicitud de amistad. La historia la completó el propio conductor del ciclo quien explicó que tras ello “hablaron y pasaron a otro nivel: viajó a conocerla y empezó otra historia”.

El conductor, en tanto, tenía otra pregunta que le rondaba por su cabeza: “¿Qué se siente estar en el confesionario siendo el cura?”, ante lo que el participante aclaró que “es una gracia de Dios muy particular porque uno en ese momento no es más que un intermediario del amor de Dios y nada más y nada menos que eso. Fue una linda etapa mientras duró y jamás me imaginé que iba a conocer a Gabriela ni a ganar los dos millones de pesos. Si algo tengo claro es que Dios nos quiere felices. Esto es una gran ayuda, porque después de muchísimas dificultades que pasé en varios puntos de vista, esto es una gran ayuda”,

Psada la tercera jornada de competencia, siempre resultado ganador, llegó al ciclo uno de los momentos más emotivos, y fue cuando, tras consagrarse nuevamente y llegar a los 6 millones de pesos obtenidos, ingresaron bajo una lluvia de papelitos su pareja, Gabriela, y la hija de ella, quienes sin palabras se fundieron en un abrazo.

Con las lágrimas de felicidad cayendo por su rostro, la mujer no paraba de repetir la frase “no puedo creerlo”, hasta que el el conductor se acercó con el micrófono: “es que me estoy casi infartando, no puedo creer que nos cambió la vida en tan poco tiempo, dos años y medio. Formamos esta familia, falta Matías que tiene 20 años y está trabajando ahora. Y bueno, formamos esta hermosa familia y vamos por un proyecto que queremos... algún día casarnos, y están todos invitados”, explicó ella con la voz quebrada.

Ante la pregunta de Guido si el casamiento sería por Iglesia, el ex sacerdote no dudó en responder que “con todas las de la ley. y esto es una gran ayuda, así que vamos a seguir por más”, con lo que dio a entender de manera directa que continuaba en la competencia. Así las cosas, este último lunes volvió a resultar ganador del ciclo, llegando a los 8 millones de pesos.

Para este festejo, además de su pareja y la hija de ésta, también se hizo presente el hijo que en la jornada anterior se encontraba trabajando. “No salgo de mí”, fue la primera reacción de Ignacio, a la vez que confirmó que este martes por la noche continuará en la competencia con la intención de alzarse con 10 millones de pesos.

