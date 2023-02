Gastón Trezeguet habló del encuentro entre Laura Ubfal y Alfa de Gran Hermano 2022: “Ella estaba muy contenta”

Gaston Trezeguet conto como fue el encuentro entre Laura Ubfal y Alfa de Gran Hermano 2022

En calidad de ser hasta el momento el último eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), el pasado lunes Walter Alfa Santiago se enfrentó a El Debate, conducido por Santiago del Moro y en el que está acompañado por los especialistas del reality show. En el panel se encontraba Laura Ubfal, quien fue una de las más acérrimas críticas del sexagenario por sus polémicas actitudes dentro de la casa.

Gran Hermano 2022: la promesa de Alfa a Camila si consigue llegar a la final Luego de que se terminara de conformar una nueva placa de nominados en el reality show, el sexagenario desplegó una estrategia para seducir al público que vote en la próxima gala de elilminación VER NOTA

Así las cosas, ambos se vieron las caras por primera vez en ese marco. Pero Alfa supo desplegar su encanto avasallante y, aunque escuchó una por una las críticas de todo el panel, por momentos supo dar vuelta la situación. En las redes sociales se viralizó una imagen de Santiago dándole un beso a la periodista y este martes ella misma contó el detrás de escena de la foto en Intrusos (América).

“Él no te pide permiso. Lo que hizo conmigo ayer -y lo hizo con todo el humor, no estoy diciendo nada...- fue que él entró al estudio y se me abalanzó. Me cruzó el brazo y casi me ahorca. Entiendan lo que digo”, puntualizó Ubfal a la vez en que descartó posibles interpretaciones de acoso. “No me pidió permiso, no me dijo: ‘Hola Laura, ¿te puedo abrazar?’”, siguió con su descripción. Y para terminar de dejar claro su punto, cerró: “No me incomodó la situación”.

El beso de Alfa con Laura Ubfal previo a El Debate de Gran Hermano 2022

Un rato después, Gastón Trezeguet -también panelista de El Debate- se enlazó con la mesa conducida por Florencia de la V y, a pedido de la periodista Nancy Duré, reconstruyó cómo fue el encuentro entre Alfa y Ubfal desde su perspectiva.

Alivio, complicidad y sonrisas: las primeras reacciones tras la salida de Alfa de Gran Hermano 2022 Uno de los jugadores más fuertes del ciclo debió abandonar el juego tras el voto del público VER NOTA

“Alfa hizo lo que nunca un participante había hecho, que fue entrar al estudio 10 minutos antes del aire. Y ya estaba hablando con todos, ya le había dado un beso a todos y se sabía la vida de todos. No sé cómo, si lo percibió o qué, pero fue directo a colgarse de Laura. ‘Laura, Laura, Laura’”, dijo entre risas quien participó de la primera edición de Gran Hermano en Argentina. “Y Laura, a los 30 segundos, ya...”, agregó mientras hacía una mueca con los ojos, como dando a entender que la periodista había caído en los encantos del sexagenario. “Laura cayó, Laura cayó...”, certificó mientras en el estudio las risas se multiplicaban.

“Lo mismo que te pasó a vos con Agustín”, le apuntó la conductora como para chicanearlo con Frodo. “Más o menos”, le respondió un Trezeguet risueño. “Estaban todos gritando: ‘Pico, pico’”, dijo Ubfal acerca de la reacción a su alrededor cuando se cruzó con Alfa. “Creo que Laura no aceptó el pico por una presión social. Porque yo la vi muy contenta”, insistió Gastón con la intención de deschavarla. “Perdoná Laura, yo tengo que contar la verdad: yo la vi muy contenta. Yo voy en remis ida y vuelta con Laura y a la vuelta estaba muy contenta”, aseguró.

"Yo voy en remis ida y vuelta con Laura y a la vuelta estaba muy contenta”, dijo Gastón Trezeguet sobre cómo vivió el encuentro entre Alfa y Laura Ubfal

Sobre por qué Ubfal era tan reticente con Santiago, Gastón aseguró: “Me parece que Laura viene de un lugar muy auténtico, hay cosas que no le gustan y con las cuales no transa. Y yo, quizás por haber estado ahí como participante, digo: ‘A nosotros nos ponen una cámara las 24 horas y se nos puede ir un comentario o dos’. Alfa es así, tiene 60 años. Y no te digo que lo perdono y que me parecen bien las cosas que hizo y dijo. De hecho, en El Debate, lo que no me gustó que dijo, se lo dije. Y Laura no tiene por qué transar”.

Alfa habló después de su eliminación de Gran Hermano 2022: “Soy un tipo jodido y cabrón” El sexagenario se enfrentó a Santiago del Moro y los analistas del reality show en El Debate de Telefe y explicó sus actitudes en la casa VER NOTA

En ese punto, el ex “hermanito” escuchó la voz de Ubfal y preguntó: “Yo dije todo esto y... ¿Está Laura ahí?”. Cuando le contestaron a coro que sí, se rió por no haberse dado cuenta antes e hizo la mímica de secarse la transpiración generada por los nervios.

Seguir leyendo: