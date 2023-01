Nicolás Cabré llevó a su hija Rufina a la cancha a ver a Vélez y compartió una tierna foto juntos

Nicolás Cabré se animó a usar las redes sociales a partir del año pasado. El actor siempre tuvo un perfil bajo, pero decidió abrirse una cuenta de Instagram cuando se enteró de que otra persona se hacía pasar por él, incluso estaba vendiendo publicidad y recomendaba productos y servicios en su nombre.

De esta manera, el también director teatral suele compartir con sus seguidores imágenes y videos de su vida personal y laboral. Recientemente, compartió unas imágenes desde la cancha de Vélez donde llevó a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, para apoyar al equipo de fútbol.

“Hoy tocó cancha”, escribió Nico junto a una fotografía en la que aparece junto con la pequeña de 9 años en el estadio José Amalfitani. Ambos están de espalda, con la camiseta del club, alentando a su equipo favorito. En otra imagen, Cabré posa con Fabián Cubero, el exjugador de Vélez. “¡Qué fenómeno por Dios!”, señaló el actor.

Nico Cabré fue a la cancha con su hija Rufina

Nico Cabré y Fabián Cubero

Por otra parte, en su cuenta de Instagram Cabré sorprendió a sus seguidores al contar una anécdota relacionada con su hija. En su feed, publicó una imagen con una notita que escribió la pequeña a una empleada de un hotel en el que se habían hospedado. “Hola señora que limpia, abra el cajón hay algo para ud.”, señaló la niña.

Además de postear la nota, también mostró la imagen de dos chocolates que le dejó de regalo. “Esta fue la nota y el regalo que encontré, cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel”, señaló el popular artista. Luego el también director teatral expresó su admiración por este gesto: “Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor.

“Rufita hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón. Dos cosas más… gracias por autorizarme a mostrar esto. Y gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce y hacerme el papá más orgulloso del mundo siempre”, cerró Cabré. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios a favor de la niña. Por ejemplo, Mercedes Funes manifestó: “Es que Rufi es una cosita inexplicablemente hermosa”.

En el plano laboral, Nico debutó como director teatral con Tom, Dick & Harry, una comedia que es protagonizada por Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, Rodrigo Raffetto, Jorge Noya y María Valenzuela. La obra se presenta en el Multiteatro Comafi, con producción general de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé.

El espectáculo narra la divertida historia de tres hermanos, Tom y su esposa están a punto de adoptar un bebé. Sus hermanos están ansiosos por ayudar a causar una buena impresión a la mujer de la agencia que ha llegado para verificar el hogar y el estilo de vida de los futuros padres.

Desafortunadamente, Dick, que ha escondido cajas de brandy y cigarrillos de contrabando en la casa, y Harry, que está en posesión de un cadáver que planea vender ilegalmente a una facultad de medicina, fracasan estrepitosamente. El representante de la agencia de adopción está horrorizado, y los inmigrantes croatas ilegales que no hablan inglés no son de ninguna ayuda.

