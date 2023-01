Se conoció cuánto cobran los exparticipantes de Gran Hermano por presencias, sorteos o canjes

Cuánto cobran los ex Gran Hermano

Las cámaras filmándolos las 24 horas ya no están, sus caras no aparecen en el programa más visto de la televisión argentina, pero de igual manera los ex participantes de Gran Hermano se las rebuscan para poder mantener un poco de fama, más allá de la pantalla chica, y así, a través de sus redes sociales o con presencias en los boliches, continuar explotando su nombre. Algunos con más suerte que otros, porque claro, no todos generaron la misma empatía para ser buscados en el afuera por el público.

Si alguien salió beneficiada por su paso por la casa de Gran Hermano 2022 esa es Coti Romero. Es que si bien la participante correntina ya abandonó el reality hace casi un mes, siguió estando en boca de sus ex compañeros tanto dentro como fuera de la casa. Y además, apenas salió del programa, se encontró con algunas novedades gracias a su nueva popularidad.

“Cuando me dieron mi celular y vi que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y la cuenta verificada no lo podía creer”, contó Coti en Biri Biri, por República Z. Es que la joven, que ya trabajaba de influencer y recibía algunos canjes antes de entrar a la casa más famosa del país, se sorprendió con tanto apoyo en redes sociales. Y por supuesto, cuando llegan los seguidores convocan a las marcas a proponer acciones comerciales a cambio de tráfico y likes.

Coti Romero se refirió a los valores que cobra por un canje (Video: Biri Biri, República Z)

Hace unos días en Twitter comenzó a circular un tarifario que Coti le exige a las marcas para que tengan presencia en su cuenta y las críticas rondaban alrededor de su cotización, que seguramente subió mucho en estos momentos de tanta exposición. Según se supo, la joven está cobrando $50 mil cada historia de Instagram más el producto que manden, y $200 mil cada foto o reel en su feed, más los productos que manden.

“Soy influencer desde hace mucho, no desde que salí. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes, aunque yo siempre trabajé con marcas de todo el país. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”, explicó, muy segura de sus tarifas. Pero Romero fue más allá y explicó por qué ella seguirá en esa postura: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije: ‘Que hagan lo que quieran’. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”.

Otro de los hermanitos que ganó popularidad fue Thiago Medina. Aunque al principio se perfilaba como uno de los posibles ganadores, con el paso de las semanas quedó en placa y debió abandonar la casa. Días atrás el joven, que ya cuenta con casi 800.000 seguidores en Instagram, fue tendencia en las redes sociales por un pedido de canje que realizó. “¿Quién se copa a hacer un canje? Necesito un termo Stanley. Tengo un mate, pero me falta un termo. ¡Siempre quise tener uno! Escriban por privado. Gracias”, escribió Thiago. Luego de este pedido, consiguió su objetivo y se mostró feliz con este producto premium.

Thiago Medina, feliz con su canje

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de memes y chistes sobre el canje que consiguió el hermanito. “¿Ya podemos mandar a Daniela a tomar mates con Thiago y su nuevo termo afuera de la casa de Gran Hermano?”, preguntó un seguidor. Mientras que otro usuario expresó su indignación: “¿Esta gente nunca compra nada? Es increíble que vivan del garroneo constantemente”.

Por su parte, Alexis, más conocido como el Conejo, con casi 700 mil seguidores en la misma red social, se encuentra en estos momentos promocionando a través de sus historias un casino online, además de publicar imágenes de la última fiesta Bresh a la que fue llamado junto con su novia, Coti Romero.

Quienes también se refirieron a lo que se vive afuera son Martina y Juan, de los primeros expulsados de Gran Hermano 2022. El taxista aseguró: “Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré. Pero igual estoy aprovechando todo, contento, estoy feliz. La verdad que estoy feliz. Y esperando una oportunidad a ver si aparecer algún trabajito, algo. Ya que estamos, pedimos”.

Martina y Juan de Gran Hermano 2022 se sienten decepcionados por estar afuera de la casa

“Yo tenía una expectativa más alta de las cosas que iban a salir. Medio como que dejamos todo para entrar y... si bien (estoy) súper agradecida porque es una oportunidad única, la verdad es que pensé que iban a caer más cosas. Pero acá estamos, siempre con los brazos abiertos y esperando la oportunidad”, dijo Martina, profesora de Educación Física.

En cuanto a qué cosas les gustaría aprovechar de esta repentina exposición, Juan dijo con ilusión: “Me muero por hacer una obra de teatro, que me llamen. Jamás me lo imaginé pero acá estamos, aprovechando todo. Y la mínima oportunidad que se presente, disfrutarla a morir”.

Según revelaron en LAM, en la actualidad cada uno de los exparticipantes está pidiendo un promedio de $250 mil por cada historia de Instagram, con foto o video que dura 24 horas publicado, en tanto que una publicación en el feed, que queda hasta que se decida eliminarlo, ronda los $600 mil. En lo que resecta a canjes, las tarifas ascienden a $50 mil más productos para las historias, en tanto que para publicaciones en el feed se manejan valores de $200 mil más los productos. En lo que respecta a TikTok, cada posteo tiene un valor de $200 mil en tanto que en Twitter, cada publicación se cobra un promedio de $50 mil.

