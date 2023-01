Las confesiones de Maxi Giudici, de Gran Hermano: de su presente con Juliana al riesgo de “explotar” contra Alfa

Maxi de Gran Hermano en Biri Biri (Video: República Z)

Tras su reciente eliminación de Gran Hermano 2022, Maximiliano Giudici fue invitado al programa Biri Biri, de República Z, para acercar distintas impresiones sobre su experiencia en el reality. “Es fundamental salir y tener gente que te apoye”, explicó, en el programa conducido por Juli Puente, La Tía Sebi y Yeyo de Gregorio.

“Voy a ir unos días a Córdoba y después me instalaré acá. Solo pude ver hasta ahora a los amigos que pudieron venir acá a verme. En mi vida, mis amigos son un pilar. Mi familia son mi mamá, mi hermana y mi hermano... Y mi familia también son mis amigos”, expresó Maxi sobre en quiénes buscó sostén tras su salida y la fama inicial. Su mudanza a Buenos Aires será para probar la convivencia con Juliana, con quien inició una relación adentro de la casa.

“Tenía 1600 seguidores en Instagram y ahora, más de 300.000. Es un sueño, si hasta la banda de música que me gusta, me sigue, me escribe”, dijo, todavía asombrado. “Yo, adentro cumplí lo que tenía que hacer: sabía que ese lugar era un portal para que se abran cosas lindas, pero no imaginaba así. No hay nadie en la calle que no se pare a saludar, autos que frenan. Lo estoy disfrutando a full, y me agarra en una edad en que estoy con los pies sobre la tierra”.

Maxi de Gran Hermano habla de Daniela (Video: Biri Biri- República Z)

Respecto de su vida sentimental, contó que “hacía cuatro años que estaba de novio, y después dos casado, pero hacía dos años que estaba soltero”, para luego reconocer que “no quería saber nada” con iniciar un romance con una compañera de Gran Hermano. Aunque lo que sucedió con Juliana, sostiene, fue casi amor a primera vista. “Con ella fue conexión al toque. Por suerte afuera estamos en la misma, y cada vez mejor”, describió. “Nos pusimos a pensar en cuándo fue el primer beso y nos daba la sensación de que que había sido a los 15 días”.

“Casi todo es bueno, positivo, es cariño”, destacó Maxi sobre su vínculo con Juliana, a la vez que confesó que ser “un poco celoso”. Luego de la expulsión de su novia de la casa, él también pensó en salir, pero la reacción de los demás participantes ayudó a su permanencia en GH. Incluso, ya estaba todo preparado para la emisión de ese momento, pero Marcos le pidió por última vez que reflexione al respecto.

“Me fui a acostar y pensé si se podía ir para atrás, y no quería ir porque tenía vergüenza de preguntarlo. Al otro día me llaman desde el confesionario y me preguntan si la decisión estaba tomada, y le pregunto si tengo tiempo de retractarme. Me dicen que todavía soy jugador de la casa y que me podía retractar”. Ahí fue cuando Maxi pidió 20 minutos para pensarlo. “Salí y hablé con todos, fue como una entrevista a cada uno, y de todos sentí como una señal de ‘quedate’”.

Respecto de lo vivido dentro de la casa, aclaró que “con Alfa intenté que termine todo bien por mi salud mental y aguantarlo lo más que pueda porque sino, sabía que iba a explotar. Para mí lo más difícil fue la convivencia con él: la soberbia es algo que no puedo tolerar, y así como eso un montón de cosas que me chocaban, como la discriminación a Mariel. Cuándo entramos, que estaban Los Monitos (aquel grupo encabezado por Martina), estaba apichonado y su personalidad era más tranquila. Pero cuando empezó a pasar las placas se empezó a mostrar más arrogante, y chocábamos”.

“Lo ignoraba, ponía todo de mí para ignorarlo”, afirmó Maxi, a la vez que señaló: “Él te busca y la voz de él es muy fuerte. Una vez que habíamos tenido una discusión fuerte andaba por toda la casa diciendo su dirección, como si fuera el Diego (Maradona, y su célebre ‘Segurola y Habana 4310, séptimo piso’), como diciendo que lo vaya a buscar, y un día le dije: ‘Cuando salgo te busco’. Empezó a mirar todas las cámaras diciendo: ‘Están de testigos, si me pasa algo afuera’. Con esas cosas te das cuenta de la inmadurez que tiene: 60 años y tiene actitudes de nene, se ofende, se ofusca”, cerró.

