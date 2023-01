La emotiva despedida de Evangelina Anderson de su casa en Alemania: “Acá nació Basti”

La emotiva despedida de Evangelina Anderson de su casa de Alemania (Foto: Instagram)

Después de una pequeña temporada en Argentina, Evangelina Anderson tuvo que regresar a Alemania en busca de su perra y de las cosas de toda su familia que quedaron allá. La tarea es finalizar la mudanza que había quedado a medio camino y a buscar a su perrita, Poupée, que permaneció este tiempo al cuidado de una amiga de la exmodelo.

Desde que el 15 de noviembre pasado su esposo Martín Demichelis asumió un nuevo desafío profesional con la conducción técnica de River Plate, el club que lo formó como jugador de fútbol, tuvo que abandonar la ciudad donde vivía junto a la exmodelo y sus tres hijos para regresar a Argentina.

Evangelina Anderson recordó momentos vividos en Alemania (Foto: Instagram)

En ese momento, la pareja decidió que Eva y sus chicos - Bastián, Lola y Emma - se quedaran a terminar el ciclo escolar en el país germano y luego regresaran, una vez concluidas las clases, a Argentina. Ese fue un momento difícil para la exmodelo. Eva publicó en sus redes sociales una foto en la que se la veía haciendo una selfie adentro del avión con sus hijos. “Dejarlo todo y empezar de nuevo, nada fácil, pero nos espera Demi, mi familia, amigos, mis raíces y la hinchada más linda del mundo. Bienvenidos hijos a mi hogar, que también es de ustedes… Allá vamos!”, expresó conmovida.

Es que después de vivir 10 años entre España y Alemania, la emoción era todavía más intensa porque los chicos nunca habían vivido en el país de origen de sus padres, y este hecho representó un fuerte cambio en la vida cotidiana de toda la familia. Desde la tarea de conseguir una escuela para los chicos, a la adaptación de ellos a nuevos amigos y hasta a un idioma, que si bien hablan español en su casa, les resulta ajeno en su día a día.

Luego, con el correr de los días, la familia se dispuso a disfrutar del verano en Buenos Aires, cosa que nunca habían hecho antes, y de paso, reencontrarse con familiares y amigos. Así pudieron pasar las Fiestas con las familias de Martín y de Eva, y días después, celebrar el cumpleaños de 8 de Lola, su hija mayor. En la casa de los abuelos maternos, la chiquita recibió a sus primos, tíos y muchos amigos. Fue una tarde de mucho calor en la ciudad, por lo que alquilaron varios juegos inflables y tanto chicos como grandes se tiraron por los toboganes y jugaron arriba del zamba acuático.

Evangelina Anderson se despidió de su casa en Alemania con un emotivo posteo (Foto: Instagram)

El miércoles pasado, Eva emprendió el regreso por última vez a su casa de Alemania. En esta oportunidad, sola, viajó para terminar de resolver el tema de la mudanza de toda su familia. “Como ya les conté hace unos días en mis historias, en el avión sólo me permitieron viajar con 3 de mis perritos, por lo tanto dejé a Pouppée al cuidado de mi amiga y ahora voy por ella. Además, tengo que hacer la mudanza Múnich-Bs As (solo me traje algunas maletas para estos días, las cuales se demoraron pero finalmente llegaron después de muchos reclamos y gracias a la gente de AA2000 en Argentina que se movieron a full). También voy a terminar los trámites que conlleva irte de un país. ¡Allá voy!”, escribió en sus redes sociales.

Durante la tarde del sábado, la esposa de Demichelis registró los últimos momentos adentro de esa casa que tantas vivencias tuvieron. Desde su cuenta de Instagram, grabó un video del jardín, hoy cubierto de nieve, en el que se pudo ver un arco de fútbol con un montón de pelotas debajo de la red, completamente heladas. Bajo el intenso frío, Eva filmó esos instantes, y escribió un mensaje para su marido: “Te extraño, Martín”.

Evangelina Anderson se despidió de su casa en Alemania (Foto: Instagram)

Acto seguido, posteó varias fotos en las que se pudo a la exmodelo embarazada, en la terraza de su hogar. “En esta casa nació Basti, hace casi 14 años. La despido con mucho amor”, escribió profundamente conmovida. Luego, publicó otras imágenes de Demichelis con una de sus hijas chiquitas, a upa, sobre un camino repleto de nieve. Y para finalizar, le deseó mucha suerte a su esposo, que en el día sábado comenzó un nuevo desafío como entrenador del club que lo vio crecer como jugador de fútbol.

